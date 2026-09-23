Japón reclama una reforma urgente de la ONU y un Consejo de Seguridad acorde con el mundo actual

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante el debate general de la 81º Asablea General de la ONU, en Nueva York - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha reclamado este martes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York una profunda renovación del sistema multilateral vigente y, en particular, una reforma "urgente" del Consejo de Seguridad de la organización, al considerar que su actual estructura continúa reflejando el equilibrio internacional de 1945 y no responde adecuadamente a las circunstancias del presente.

A su juicio, no solo es necesario ampliar el número de miembros --tanto permanentes como no permanentes-- de este órgano para reforzar su legitimidad y representatividad, sino que ha presentado la transformación del Consejo de Seguridad como antesala a una revisión más amplia del funcionamiento de Naciones Unidas.

"La reforma de Naciones Unidas es esencial", ha señalado Takaichi, al tiempo que ha defendido que los Estados miembros deben asumir conjuntamente la responsabilidad de revitalizar una organización sometida, según sus palabras, a una creciente "fatiga institucional".

En la misma línea, la mandataria japonesa ha reclamado una revisión de la Carta de Naciones Unidas, que --ha recordado-- ha cumplido ya 81 años. Entre sus demandas ha incluido la eliminación del texto de las referencias a los denominados "Estados enemigos", en línea con una resolución adoptada por la Asamblea General en 2005.

UCRANIA Y EL BLOQUEO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

La guerra en Ucrania ha ocupado también un espacio destacado en el planteamiento de Japón sobre la necesidad de reformar el sistema internacional. A este respecto, la dirigente japonesa ha señalado que cualquier intento de modificar el statu quo mediante la fuerza o la coerción es contrario a los principios de la Carta y "no debe ser tolerado en ningún lugar del mundo".

"La agresión de Rusia contra Ucrania es el ejemplo más obvio", ha declarado, antes de recordar que Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, cuenta con derecho de veto y ha utilizado esa prerrogativa en asuntos relacionados con sus propias acciones.

"En esta situación actual, debe ser dicho que el Consejo de Seguridad no funciona para la paz internacional", ha apostillado, situando esta cuestión entre los argumentos para transformar la composición y funcionamiento del órgano.

HORMUZ, COMERCIO Y CADENAS DE SUMINISTRO

La situación en Oriente Próximo ha sido otro de los ejes de su discurso. Takaichi ha expresado su preocupación por el deterioro de la seguridad de la navegación y por las consecuencias económicas de las tensiones en la región, especialmente en el estrecho de Ormuz.

La dirigente ha defendido la necesidad de preservar una navegación "libre y segura" y ha advertido de que las interrupciones en el suministro de combustibles, productos químicos, material médico y fertilizantes están repercutiendo a poblaciones y empresas, elevando el riesgo de nuevas crisis alimentarias, especialmente en África y Asia.

En este contexto, Japón --ha indicado-- continuará trabajando diplomáticamente con otros países para contribuir a una desescalada de la situación en Oriente Próximo, haciendo nuevamente hincapié en la importancia de preservar el orden marítimo internacional.

Las tensiones geopolíticas, ha añadido, están afectando al comercio mundial y a las cadenas de suministro. Frente a las "restricciones arbitrarias" a las exportaciones, Tokio plantea aumentar la resiliencia económica mediante fuentes alternativas de suministro y una mayor capacidad de los países para responder a posibles interrupciones.

Dentro de esta estrategia, Japón apuesta por reforzar la cooperación internacional en materia de energía y minerales críticos, así como por trabajar con los países productores para aumentar sus capacidades de extracción, refino y procesamiento.

DEFENSA DEL LIBRE COMERCIO

En su alocución, Takaichi ha vinculado además la seguridad económica con la defensa de los mercados, recordando para ello el papel que las rutas marítimas internacionales han desempeñado durante décadas en el crecimiento de Asia, y defendiendo la continuidad de un sistema comercial abierto.

La mandataria ha lamentado que las actuales tensiones geopolíticas están poniendo obstáculos al comercio libre y alterando las cadenas de suministros, así como el abastecimiento energético internacional. Por ello, ha planteado una estrategia que no se limite a crear proveedores alternativos, sino que permita a los países desarrollar una mayor capacidad de resistencia frente a futuras crisis.

Esta visión forma parte del concepto japonés de un Indo-Pacífico libre y abierto, presentado como un marco para reforzar la autonomía, la resiliencia y la cooperación económica y de seguridad entre los países.

LA AMENAZA NUCLEAR Y COREA DEL NORTE

El desarme nuclear ha ocupado otra de las páginas del discurso de Sanae Takaichi ante la Asamblea General. En relación a este tema, la líder japonesa ha reivindicado su experiencia histórica como "el único país que sufrió bombardeos atómicos durante la (Segunda) Guerra (Mundial)" y ha reafirmado su compromiso con la no proliferación.

"Las consecuencias catastróficas de las armas nucleares no deben ser repetidas", ha espetado, al tiempo que ha reclamado preservar y fortalecer el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), además de avanzar en medidas prácticas como una mayor transparencia sobre los arsenales nucleares y una comprensión más profunda de las consecuencias de los bombardeos atómicos.

Como ejemplo de los riesgos asociados a las armas nucleares, Takaichi ha citado la situación en Ucrania y Corea del Norte, expresando su preocupación por la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte y por la posible transferencia de capacidades relacionadas con tecnologías nucleares y de misiles.

En relación con Pyongyang, la dirigente ha calificado de grave amenaza para la paz internacional sus programas nucleares y de misiles y sus actividades cibernéticas, incluido el robo de criptomonedas como mecanismo de financiación. Así las cosas, Japón ha reclamado la aplicación plena de las resoluciones del Consejo de Seguridad y la desnuclearización de Corea del Norte.

MULTILATERALISMO FRENTE A DESAFÍOS COMUNES

Pese a las críticas vertidas inicialmente, la primera ministra japonesa ha defendido Naciones Unidas como el principal instrumento para afrontar aquellos problemas que trascienden las fronteras nacionales, entre ellos la seguridad marítima, el cambio climático, los desastres naturales o los riesgos derivados de la inteligencia artificial.

Así las cosas, su mensaje final se ha centrado en la necesidad de recuperar la capacidad de la organización para responder a las crisis internacionales y ha defendido que los grandes desafíos actuales no pueden ser abordados de manera eficaz por un único país, reivindicando así una mayor cooperación multilateral.

"Ahora, más que nunca, la bandera de Naciones Unidas debe ser mantenida", ha afirmado, apelando a los Estados miembros para impulsar nuevas reglas y mecanismos de cooperación, argumentando que la ONU sigue siendo la única organización con capacidad para abordar determinados problemas a escala verdaderamente global.

Su propuesta, ha resumido, pasa por una organización "más resiliente y efectiva", acompañada de una reforma del Consejo de Seguridad que refleje las actuales realidades internacionales. Japón, ha asegurado, seguirá participando activamente en ese proceso y manteniendo su política de contribución a la paz y la prosperidad internacional.