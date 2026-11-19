La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. - Бобылев Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón Sanae Takaichi, ha reivindicado este jueves la posibilidad de lograr relaciones "constructivas" y "estables" con China a pesar del aumento de la tensión provocado a raíz de sus declaraciones en el pasado sobre la cuestión de Taiwán y una respuesta de Tokio ante una posible agresión china.

En declaraciones a la prensa durante su viaje a China para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Takaichi ha afirmado que la postura de Japón no ha cambiado desde 1972, año en que se firmó el comunicado conjunto que establece los lazos entre los dos países.

"Tenemos la intención de impulsar de manera integral nuestra relación estratégica y mutuamente beneficiosa... Fomentando el diálogo para salvaguardar los intereses nacionales de ambas partes y construir una relación constructiva y estable", ha declarado.

El año pasado, Takaichi sugirió que Tokio podría intervenir militarmente si Pekín intentara tomar Taiwán por la fuerza. China, que considera la isla como parte de su territorio, reaccionó entonces con indignación, criticó sus palabras e impuso restricciones comerciales contra el país.

La mandataria mantuvo además el martes un encuentro con el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Zhang Zu, en la que ha supuesto la primera interacción pública por su parte con un alto cargo de Pekín desde que las relaciones sufrieron un duro varapalo a finales del año pasado.

Las relaciones entre China y Japón sufrieron un marcado deterioro después de que Takaichi realizara dichos comentarios sobre Taiwán. La situación ha llevado a las autoridades chinas a acusar a Takaichi de "neomilitarismo" debido a los esfuerzos puestos en marcha para aumentar el gasto en defensa y cambiar la Constitución pacifista de Japón.