El jefe anticorrupción de Malasia responde ante una comisión que investiga sus participaciones accionariales

El jefe anticorrupción de Malasia, Azam Baki, compareció el pasado jueves ante una comisión especial creada específicamente para que dé explicacones sobre sus participaciones accionariales, según ha confirmado el Gobierno este domingo.

El secretario jefe del Gobierno malasio, Azri Abú Bakar, ha confirmado la citación tras conocerse que Azam, comisionado jefe de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC), poseía 17,7 millones de acciones de Velocity Capital Partner Bhd., según un informe anual de la firma de servicios financieros a la Comisión de Sociedades de Malasia. Esa participación habría tenido un valor de unos 180.000 euros al momento del informe.

El problema reside en que las regulaciones establecen que un funcionario público puede comprar acciones de una empresa constituida en Malasia con la condición de que no superen el 5% de su capital desembolsado o los 21.700 euros de valor, lo que sea menor. También deben declarar sus activos al menos una vez cada cinco años y al momento de la compraventa de participaciones.

Otra investigación de Bloomberg News también ha alegado una colusión entre funcionarios de la MACC y empresarios que intentaban adquirir empresas. Esta información provocaron una reacción violenta en Malasia, con manifestaciones en la capital, y alimentado un debate más amplio sobre el presunto abuso de poder.

Los principales grupos de la sociedad civil del país han instado a la formación de una Comisión Real de Investigación para investigar las acusaciones de abuso de poder, enriquecimiento inexplicable y extorsión regulatoria por parte de la MACC y su director.

Azam ha negado haber hecho nada incorrecto con sus acciones y ha calificado la información de Bloomberg de tendenciosa y engañosa. El Comité de Control de Activos de la MACC ha respondido a este respecto que todas sus investigaciones se llevan a cabo conforme a la ley y rechazado cualquier insinuación de que estén influenciadas por intereses privados.

"El comité garantiza que se llevará a cabo una investigación exhaustiva de forma transparente, independiente y profesional", declaró Shamsul en el comunicado del domingo. Los resultados de la investigación y las recomendaciones para las medidas a tomar se remitirán a las autoridades, incluso si se detecta alguna infracción de alguna ley o normativa penal, ha añadido.