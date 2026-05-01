El jefe del aparato judicial de Irán apoya un diálogo con EEUU lejos de "imposiciones"

Archivo - El jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, ha recalcado este viernes que Teherán "nunca ha abandonado la mesa de negociaciones" y ha sostenido que el diálogo con Estados Unidos "debe estar basado en la lógica y la racionalidad", lejos de "imposiciones" para un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo.

"La República Islámica de Irán nunca ha abandonado la mesa de negociaciones. Siempre hemos acogido con beneplácito las negociaciones, pero negociaciones basadas en la lógica y la racionalidad; desde luego, no aceptamos imposiciones", ha manifestado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Un enemigo que no ha logrado ninguno de sus objetivos mediante la agresión y las amenazas, ciertamente no puede adoptar una postura de imposición y exigencias en la mesa de negociaciones", ha manifestado. "No damos la bienvenida a la guerra, pero no la tememos", ha reiterado.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo, desatado a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para un nuevo acuerdo nuclear.

Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.