El jefe del Comando Sur de EEUU anuncia su retirada tras un solo año al mando

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comandante del Comando del Sur de Estados Unidos, --responsable, entre otras zonas, de Latinoamérica y la mayor parte del Caribe--, Alvin Holsey, ha anunciado este jueves su retirada de la Armada de estadounidense, tras apenas un año ocupando el elevado puesto militar, cuyo mandato suele durar el triple.

"El equipo del Comando Sur ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y continuará haciéndolo", ha afirmado a través de un comunicado difundido por la entidad militar en la red social X en el que ha fijado como su último día el 12 de diciembre de 2025. "Confío en que seguirá adelante, centrado en su misión que fortalece a nuestra nación y asegura su permanencia como un faro de libertad en todo el mundo", ha agregado.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha extendido en nombre del Departamento su "más profunda gratitud por sus más de 37 años de distinguido servicio" a través de un mensaje publicado también en X en el que no ha aludido a ningún posible motivo para la decisión del alto cargo militar.

"El almirante Holsey ha ejemplificado los más altos estándares de liderazgo naval (...) y ha demostrado un compromiso inquebrantable con la misión, el pueblo y la nación", ha subrayado, tras lo que ha añadido que "su mandato como subcomandante militar y actual comandante del Comando Sur de Estados Unidos refleja un legado de excelencia operativa y visión estratégica".

Con todo, varios medios estadounidenses, entre ellos el 'New York Times' y la cadena CNN, han indicado en base a fuentes institucionales la existencia de tensiones entre Holsey y Hegseth a causa de los bombardeos contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico y del despliegue de una misión militar con hasta 10.000 tropas en el Caribe --que se suman a la autorización de Trump a la CIA para operar en Venezuela--.

A pesar de ello, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha subrayado en X que "no ha habido dudas ni preocupaciones sobre esta misión". "Esto es una mentira total. Nunca ha pasado", ha indicado acerca del presunto disenso.

UN SENADOR DEMÓCRATA: "ENVÍA UNA ALARMANTE SEÑAL DE INESTABILIDAD"

La retirada del almirante ha despertado también sospechas entre los congresistas estadounidenses más próximos a las actividades del Ejército, como el representante Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, quien ha mostrado su alarma en declaraciones recogidas por el propio 'New York Times': "Antes de Trump, no recuerdo ningún comandante combatiente que hubiera dejado su puesto antes de tiempo".

Por su parte, el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, ha transmitido que "en un momento en que las fuerzas estadounidenses se están reforzando en todo el Caribe y las tensiones con Venezuela están en su punto álgido, la salida de nuestro principal comandante militar en la región envía una alarmante señal de inestabilidad en la cadena de mando".

"La renuncia del almirante Holsey solo acentúa mi preocupación de que esta Administración esté ignorando las lecciones aprendidas con tanto esfuerzo en campañas militares estadounidenses anteriores y el consejo de nuestros combatientes más experimentados", ha aseverado en un mensaje en el que ha tachado de "imprudente y peligrosa" la posibilidad de ejecutar "cualquier operación para intervenir militarmente en Venezuela, especialmente sin la autorización del Congreso".

Apenas unas horas después de su anuncio, Estados Unidos ha ejecutado su sexto ataque contra una embarcación en el mar Caribe bajo el pretendido argumento de estar involucrada en actividades de narcotráfico. Los cinco bombardeos anteriores habían dejado un total de 27 víctimas mortales y no habían dejado supervivientes, una circunstancia que no se ha cumplido en este último, a falta de que se comuniquen las cifras oficiales.