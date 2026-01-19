El jefe de DDHH de la ONU denuncia un "incremento alarmante" de las ejecuciones en todo el mundo durante 2025

Archivo - El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este lunes un "incremento alarmante" de las ejecuciones en todo el mundo a partir de 2025, si bien el uso de esta práctica ha quedado reducido a una quincena de países, aproximadamente.

"A pesar de que la tendencia global sigue siendo la abolición, el año 2025 registró una cifra récord de ejecuciones en una pequeña cantidad de países", ha afirmado Turk en un comunicado en el que ha arremetido contra el uso de la pena capital, especialmente por delitos que no son considerados de gravedad.

En este sentido, ha confirmado que se ha ratificado un aumento a nivel global de las ejecuciones por delitos relacionados con el tráfico de drogas. "Esto no solo es incompatible con el Derecho Internacional, sino que también es poco efectivo a la hora de reducir los delitos", ha afirmado.

En Irán se han registrado al menos 1.500 ejecuciones a lo largo del pasado año, con al menos el 47% de ellas relacionadas con delitos vinculados a las drogas. "Esta práctica es usada de forma sistemática como herramienta de intimidación estatal, lo que tiene un impacto desproporcionado sobre minoría y migrantes", ha aclarado.

Por otra parte, se estima que 356 personas fueron ejecutadas durante el año 2025 en Arabia Saudí, una cifra mayor a la registrada el año anterior. "Al menos dos de los ejecutados habían sido condenados por delitos que cometieron siendo menores de edad, lo que planea serias preguntas sobre los derechos de la infancia", recoge el texto.

En Estados Unidos se llevaron a cabo 47 ejecuciones también en ese mismo periodo de tiempo, el número más alto en 16 años. Además, las ejecuciones públicas han continuado en Afganistán, en una "clara violación del Derecho Internacional", así como en países como Somalia (con 24) y Singapur (con 17).

En China y Corea del Norte, el uso de la pena de muerte "permanece rodeado de secretismo, lo que dificulta la obtención de cifras precisas", ha puntualizado. En Bielorrusia, el alcance de las penas se ha ampliado recientemente en virtud de la legislación sobre seguridad nacional y terrorismo.

En Israel, existen actualmente varias propuestas legislativas que buscan ampliar el uso de la pena de muerte mediante la introducción de disposiciones de pena capital obligatoria que se aplicarían exclusivamente a los palestinos. "Esto plantea serias preocupaciones sobre la violación de su derecho al debido proceso, así como otras violaciones del Derecho Internacional", ha añadido. "Las ejecuciones llevadas a cabo por Hamás en Gaza también constituyen flagrantes violaciones de los Derechos Humanos", ha aseverado Turk.

"La pena de muerte no es una herramienta efectiva y puede llevar a la ejecución de gente inocente. En la práctica, acaba aplicándose de forma arbitraria y discriminatoria, en una clara violación de los principios de igualdad ante la ley", ha lamentado, al tiempo que ha pedido a todos los Estados "dejar de hacer uso de la pena de muerte" y establecer una "moratoria inmediata" de todas las ejecuciones.