El jefe de DDHH de la ONU pide a México reforzar los esfuerzos y no politizar la búsqueda de desaparecidos

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Turk, durante su viaje a México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Turk, ha señalado que las autoridades de México deben seguir reforzando los mecanismos de búsqueda de desaparecidos, al tiempo que ha pedido a la clase política no "polarizar ni politizar" esta cuestión.

En una rueda de prensa al término de su visita de trabajo a México, Turk ha hecho un repaso a la situación del país insistiendo en cuestiones como el crimen organizado, la violencia contra periodistas y activistas, y la búsqueda de desaparecidos. Así, ha insistido en que México cuenta con un marco jurídico e institucional "de gran potencial" y ha ensalzado su ley en materia de Desaparición Forzada de Personas como una "referencia a nivel internacional".

Sin embargo, ha señalado que es "fundamental" que el Estado "siga reforzando los mecanismos de búsqueda, los procesos de identificación forense, las medidas de protección y las capacidades de investigación para hacer frente a esta crisis".

El representante de la ONU ha reconocido la "voluntad política" de seguir fortaleciendo las instituciones existentes en esta materia y la adopción de un protocolo nacional de búsqueda actualizado. "Representa un paso importante", ha valorado, aunque ha incidido en que las decisiones a nivel federal deben luego trasladarse "de forma efectiva" a nivel local.

"He constatado un consenso social que el tema de las desapariciones es una tragedia contra la que hay que luchar. Necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas, o de un mandato de un gobierno, para que pueda darse un proceso de verdad, de reconocimiento del dolor y la labor de las personas buscadoras, de transparencia y de compromiso férreo del Estado", ha subrayado.

Turk ha hecho así un llamamiento para que el esfuerzo respecto a la búsqueda e identificación de desaparecidos "no se politice, no se polarice y que ponga en el centro a las víctimas".

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y ACTIVISTAS

En el mismo acto, el jefe de Derechos Humanos de la ONU ha puesto el acento en el desafío que representa en México la violencia contra periodistas y defensores de los Derechos Humanos. "No cesa", ha advertido, para incidir en que "las mujeres defensoras y las reporteras enfrentan riesgos agravados, especialmente cuando cuestionan al crimen organizado, la corrupción o la violencia de género".

Del mismo modo, ha apuntado al "precio inimaginable" que pagan los activistas de pueblos indígenas, medioambientales o de las personas LGTBI por defender sus derechos. En todo caso, ha destacado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas puesto en marcha por las autoridades mexicanas como un modelo "muy relevante" y "un referente regional", al incorporar activamente a la sociedad civil y permitir el acceso a quienes lo requieren.

"Conversé con la fiscal general de la República y coincidimos en que se debe incrementar la capacidad de investigación tras cualquier ataque a personas defensoras y periodistas. Espero que el protocolo de investigación para crímenes contra personas defensoras de derechos humanos sea adoptado e implementado a la mayor brevedad posible", ha subrayado.

Sobre la violencia y el crimen organizado, Turk ha señalado los intentos de las autoridades de hacer frente mediante a esta lacra con un programa de recolección de armas, que, a todas luces, "resulta insuficiente ante el torrente de armamento que ingresa diariamente al país".

"Reconozco este y otros esfuerzos realizados por las autoridades para hacer frente a la violencia y fortalecer las instituciones de seguridad, en el marco de un sistema federal complejo y descentralizado, con altos niveles de corrupción y fragilidad institucional", ha indicado, recalcando que las estrategias de seguridad continúen avanzando hacia el "fortalecimiento de las instituciones civiles y profesionales".

Así, sobre la impunidad y la falta de rendición de cuentas, ha insistido en que se ha convertido en un reclamo social en México por lo que ha pedido que "acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos que incluyan el reconocimiento del dolor sufrido, la reparación y las garantías de no repetición".