El jefe de DDHH de la ONU pide prohibir el uso de armas autónomas tras un ataque ruso en Zaporiyia con tres muertos

Archivo - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha instado este lunes a la comunidad internacional a prohibir "de forma urgente" el uso de armas autónomas capaces de lanzar ataques sin la intervención de los seres humanos tras un ataque ruso en la región ucraniana de Zaporiyia que dejó tres muertos por este tipo de armamento.

"Me horrorizan las informaciones de que drones totalmente autónomos lanzados por Rusia mataron a tres ucranianos el mes pasado. Según se informa, Ucrania también ha probado este tipo de armas sobre el terreno. Me sumo a los llamamientos para prohibir urgentemente las armas capaces de acabar con vidas humanas sin intervención humana", ha expresado durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la ciudad suiza de Ginebra.

El diario 'The New York Times' informó de que un dron ruso autónomo pilotado por Inteligencia Artificial (IA) perpetró un ataque en Zaporiyia el pasado 6 de julio que se saldó con tres civiles muertos. El presunto objetivo era una gasolinera, si bien el aparato atacó finalmente tanques de propano.

El ataque se produjo en medio de la guerra "a gran escala" de Rusia contra Ucrania, que ha entrado en su quinto año y, según Turk, "sigue con una trayectoria alarmante, marcada por un aumento drástico de las víctimas civiles y una intensificación de los ataques contra la infraestructura energética".

"Si bien la inmensa mayoría de los civiles fallecidos son ucranianos, también se registran cifras crecientes de muertos y heridos en Rusia", ha expresado, instando a las partes a poner fin a dicha "locura" a través de negociaciones de paz que respeten la Carta de Naciones Unidas".

Turk ha advertido de que actualmente hay más de 60 guerras activas en el mundo en las que participa al menos un Estado, lo que representa "la cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial". "El aumento de los conflictos entre Estados nos adentra en un terreno especialmente peligroso", ha dicho.

Así, ha indicado ante el Consejo su preocupación por la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán, una situación que afecta a toda la región del Golfo y especialmente a la población civil, a la luz del reciente ataque durante uuna boda en la provincia iraní de Hormozgán, que dejó muertos y heridos.

"Las repercusiones geopolíticas y económicas de esta crisis, totalmente evitable, vuelven a sentirse en todo el mundo, por lo que hago un llamamiento a retomar de inmediato las negociaciones", ha sentenciado el jefe de Derechos Humanos de la ONU.

Con respecto a la situación en la Franja de Gaza, ha recordado que los ataques israelíes han dejado más de 1.300 palestinos muertos en ataques diarios en el enclave pese al alto el fuego anunciado hace casi un año, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

"Se sigue restringiendo la entrada de ayuda. Me horrorizan las propuestas israelíes de expulsión forzosa de todos los palestinos de la Franja de Gaza, así como el flujo constante de retórica deshumanizadora por parte de algunos altos funcionarios. Asimismo, me preocupa que grupos armados afiliados a Hamás hayan ejecutado y torturado a varios palestinos por colaboración", ha argüido.

Asimismo, Turk ha apuntado que la "anexión" de Israel del Territorio Palestino Ocupado "avanza sin obstáculos" pese a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). "¿Qué más hace falta para que los Estados actúen y eviten que se consolide la ocupación en territorios destinados a los palestinos en el marco de la solución de dos Estados?", se ha cuestionado.

En este sentido, ha instado a los Estados a poner fin a la transferencia de armamento a Israel ante el riesgo de que dichas armas se utilicen para violar el Derecho Internacional. "Las empresas deben abandonar las prácticas comerciales que respaldan los asentamientos ilegales", ha subrayado.

Turk ha instado a Israel a cesar sus ataques contra infraestructura civil y civiles en el sur de Líbano. "Mi oficina está investigando violaciones cometidas tanto por Israel como por Hezbolá desde el 2 de marzo; esto es fundamental para esclarecer la verdad y garantizar la rendición de cuentas", ha apuntado.

El jefe de Derechos Humanos de la ONU ha instado además a las partes en Sudán del Sur y en Yemen a "actuar con moderación" ante la escalada de las hostilidades, mientras que también ha denunciado que la población civil etíope está sufriendo las consecuencias de los recientes ataques en Amhara y Oromía, así como de las renovadas tensiones en la región de Tigray.

De la misma forma, ha recordado que la guerra en Sudán entra en su cuarto año y se está "extendiendo", con ataques de las partes en conflicto contra mercados, hospitales, gasolineras y otras infraestructuras civiles.

"Insto al Consejo a centrarse en el deterioro de la situación en Kordofán, el Nilo Azul y Darfur del Norte y del Oeste, donde la población civil corre un riesgo inminente. Una vez más, es necesario un alto el fuego inmediato, el fin de la injerencia extranjera y el retorno a un gobierno civil inclusivo", ha señalado.