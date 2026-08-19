El jefe de DDHH de la ONU pide a Rusia respetar la libertad de expresión y electoral tras el veto a Yabloko

El líder del partido ruso Yabloko, Nikolai Ribakov - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido a Rusia respetar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a participar de forma libre en procesos electorales tras el veto al partido opositor Yabloko de cara a las comicios legislativos del próximo mes de septiembre.

"El Alto Comisionado insta a las autoridades a respetar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a participar plena y libremente en los procesos electorales. La disidencia pacífica nunca debe ser criminalizada", ha indicado su oficina en un mensaje difundido en redes sociales.

Turk ha expresado su preocupación no solo por la exclusión de Yabloko, única formación política en contra de la guerra de Ucrania, de las urnas, sino también por la condena a más de 11 años de prisión contra su vicepresidente, Lev Shlosberg.

El citado opositor antibelicista fue condenado por desacreditar y difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas en el marco de la guerra de Ucrania tras participar en un debate con un historiador en el que se mostró contrario a la guerra de Ucrania y republicar en sus redes sociales una portada de un periódico británico crítico con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Este lunes, al menos 35 seguidores del partido fueron detenidos cuando querían asistir a la audiencia de apelación ante el Tribunal Supremo ruso, que finalmente acabó ratificando el veto a la formación pese a que su líder, Nikolai Ribakov, ha negado las denuncias por supuesta "financiación extranjera".