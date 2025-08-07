El jefe del Ejército habla sobre su rechazo a ocupar Gaza: "Seguiremos expresando nuestra postura sin temor"

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha afirmado que la cúpula militar seguirá expresando su postura "sin temor", así como "de manera objetiva, independiente y profesional" tras las críticas vertidas en su contra por su rechazo a la posible ocupación de la Franja de Gaza que baraja el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

"Seguiremos actuando con responsabilidad, integridad y determinación, priorizando únicamente el bien del Estado y su seguridad", ha aseverado este jueves durante una reunión con altos cargos militares en declaraciones publicadas por el Ejército israelí.

Zamir ha expresado que la "cultura del desacuerdo es parte inseparable de la historia del pueblo de Israel". "Es un componente vital de la organización de las Fuerzas de Defensa, tanto interna como externamente", ha argüido, agregando que "no se trata de teoría", sino que "se trata de cuestiones de vida o muerte y de la defensa del Estado".

En las últimas horas ha crecido la tensión dentro del gabinete y en la cúpula militar ante la posibilidad de que Netanyahu anuncie un posible plan para ocupar totalmente Gaza, una medida rechazada por Zamir debido a la situación de los rehenes que todavía permanecen secuestrados en el enclave palestino.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, salió a defender en la víspera al jefe del Ejército, alegando que "es un derecho y un deber del jefe del Estado Mayor expresar su opinión", si bien luego ya se tomarán las decisiones pertinentes dentro del Gobierno.

Está previsto que este jueves se lleve a cabo una reunión del gabinete israelí en un encuentro en el que se podría decidir si se amplía la ofensiva contra el enclave palestino, lo que potencialmente podría incluir la ocupación total de la Franja, según adelantaron medios israelíes a principios de semana.