El jefe del Ejército israelí afirma desde Gaza que sus fuerzas seguirán operando contra objetivos de Hamás

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, en una visita a la Franja de Gaza - EJÉRCITO DE ISRAEL

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha afirmado durante una visita a la Franja de Gaza que seguirán operando contra objetivos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a pesar del alto el fuego acordado el pasado 11 de octubre de 2025 para aplicar la propuesta de paz de Estados Unidos.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán actuando por iniciativa propia y conforme al principio que hemos establecido: eliminar las amenazas y, en cualquier circunstancia, proteger a las comunidades y a los residentes, garantizando su seguridad. No permitiremos que se produzca una amenaza a nuestras fronteras como la que sufrimos el 7 de octubre", ha expresado ante las tropas.

Zamir, que se ha reunido con el comandante del Mando Sur del Ejército, Yaniv Asor y otros altos cargos al frente de las operaciones en el enclave palestino, ha asegurado que las fuerzas israelíes han debilitado "significativamente" a Hamás y "cambiado la realidad" operativa sobre el terreno.

"El frente de Gaza forma parte de una campaña multiescenario. La semana pasada me reuní con las fuerzas en el sur de Líbano y aquí percibo el mismo espíritu: un espíritu de iniciativa, de ofensiva y de compromiso con la misión", ha dicho.

Las autoridades de la Franja de Gaza han informado este mismo miércoles de la muerte de 73.381 personas, además de otros 174.231 heridos, como consecuencia de la campaña militar lanzada por el Ejército de Israel sobre el enclave en respuesta a los ataques de Hamás y otras milicias palestinas del 7 de octubre.