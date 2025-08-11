El jefe del Ejército israelí dice que harán "todo lo posible" para preservar las vidas de los rehenes en Gaza

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir - ELAD MALKA / MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha defendido este lunes que las fuerzas israelíes están en una "nueva fase de los combates" y que harán "todo lo posible" para preservar las vidas de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aprobara ocupar la ciudad de Gaza, así como intervenir los campos de desplazados en la costa central.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel sabrán cómo conquistar la ciudad de Gaza, tal como supieron conquistar Jan Yunis y Rafá. Nuestras fuerzas han maniobrado allí antes y sabremos cómo hacerlo de nuevo", ha señalado, agregando que desarrollarán "la mejor estrategia" manteniendo la profesionalidad en todo momento.

Asimismo, ha argumentado que "todos los planes presentados al gabinete apuntaban a la derrota de Hamás". "Actuaremos de acuerdo con los medios de guerra disponibles, con los secuestrados ante nuestros ojos", ha explicado tras llevar a cabo con altos cargos una reunión de evaluación.

Netanyahu aprobó a pesar de la reticencia de Zamir --partidario de cercar la ciudad en vez de ocuparla debido a sus temores por poner en peligro la vida de los rehenes-- un plan que contempla la desmilitarización de Hamás, su expulsión de las instituciones de gobierno en Gaza, y la instauración de una "autoridad civil" que no sea ni la milicia ni la Autoridad Palestina.

Al menos 61.499 personas han muerto y más de 153.000 han resultado heridas en Gaza víctimas de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, como respuesta a los ataques perpetrados por milicianos palestinos sobre territorio israelí, según un balance actualizado este lunes por las autoridades gazatíes.