El jefe de las fuerzas ucranianas reconoce ataques en suelo ruso

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, ha reconocido en una entrevista que se han realizado ataques en suelo ruso.

"No es nuestro problema y somos nosotros los que decidimos cómo matar a este enemigo. Es posible y necesario matar en su territorio cuando estamos en guerra", ha dicho Zaluzhni en una entrevista con el diario estadounidense 'The Washington Post'.

Zaluzhni ha matizado que todo el armamento utilizado en estas acciones bélicas en suelo ruso es ucraniano y no el equipo militar entregado por sus aliados, remitido con la condición de que no se use para atacar en territorio ruso.

"Por si nuestros socios están preocupados por si usamos sus armas, le diré que usamos las nuestras propias (...). ¿Por qué hay que pedir permiso a nadie para salvar a mi gente con acciones en territorio enemigo?", ha argumentado.