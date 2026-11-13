El jefe de la Guardia Revolucionaria avisa de una fuerte respuesta de Irán a "la más mínima agresión"

Archivo - El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmed Vahidi.- Sepahnews / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmed Vahidi, ha asegurado este viernes que la República Islámica responderá con firmeza ante la "más mínima agresión" de Estados Unidos e Israel, en un momento de 'impasse' en el conflicto y cuando las partes mantienen contactos diplomáticos que tampoco han producido avances hacia la resolución de la crisis.

En declaraciones durante las ceremonias fúnebres por los "mártires desconocidos" en la guerra con Irak de la década de los 80, Vahidi ha incidido en que "la más mínima agresión será respondida con golpes terribles y dolorosos".

"El enemigo debería aprender de las sucesivas derrotas que ha sufrido; de lo contrario, le esperan lecciones aún más duras", ha añadido en unos comentarios recogidos por la agencia Tasnim.

El mensaje del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria llega cuando Washington y Teherán llevan meses sumidos en un proceso de contactos indirectos para intentar alcanzar un acuerdo que cierre el conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, mientras que las tensiones en Ormuz han seguido latentes con ataques esporádicos a buques en la zona.