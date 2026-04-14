El jefe del máximo órgano electoral de Perú habla de "error puntual" durante los comicios del domingo

El jefe del máximo órgano electorald de Perú, el ONPE, Piero Corvetto - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Piero Corvetto, ha negado este martes ante el Congreso las acusaciones en su contra por supuestas irregularidades durante la jornada electoral del domingo, asegurando que se trató de un "error puntual".

"Insisto en que no hubo graves irregularidades. Hubo un error puntual extraordinario, que tuvo como perjudicados fundamentalmente a residentes de Lima oeste y Lima sur, que perjudicaron de manera directa a residentes de tres distritos del sur de Lima, donde no pudimos llegar con paquetes electorales, que tuvieron que realizar su elección no ese día, sino el día 13 (de abril)", ha relatado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Corvetto ha justificado los fallos durante la jornada electoral alegando que los propios comicios habían dado lugar a "un conjunto de retos, de dificultades, de elementos que construían un escenario complejo de abordar", si bien ha defendido que "desde la ONPE lo hemos abordado bien".

Con todo, ha vuelto a disculparse ante la ciudadanía por el retraso del material electoral en las poblaciones afectadas, lo que ha descrito una vez más como un "evento absolutamente extraordinario y puntual".

Corvetto es objeto de una investigación por parte de la Junta Nacional de Justicia de Perú, por las irregularidades registradas el domingo que provocaron que 63.300 electores no pudieran ejercer su derecho de sufragio, extendiendo por un día más la votación.

Esto se suma a la detención del gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Edilberto Samamé Blas, por un presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en medio del proceso de las elecciones generales del país, con la candidata de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, como vencedora de las primera vuelta rozando el 17% del voto.