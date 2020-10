El jefe del Supremo de Uganda dice "lamentar" la decisión en 2005 de retirar el límite de mandatos en la Presidencia

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Supremo de Uganda, Alfonse Owiny-Dollo, ha dicho "lamentar" la decisión adoptada en 2005 para eliminar el límite de mandatos a la Presidencia, en un momento en el que Yoweri Museveni ha presentado su candidatura para un sexto mandato al frente del país africano.

"No quiero pensar que el límite de edad era un gran problema, pero lloro por este país por la retirada del número de mandatos presidenciales. Ahí es cuando perdimos. El error fue que la Asamblea Constituyente no se enrocara, que no dificultara enmendar las cláusulas sobre los límites a los mandatos", ha dicho.

Así, ha manifestado que "asume la responsabilidad" y ha recalcado que los miembros de la Asamblea Constituyente "debieron proteger la provisión de que, si se quería enmendar ese artículo, se tuviera que consultar a la gente". "Fallamos al pueblo de Uganda como consecuencia", ha agregado, en declaraciones concedidas al diario ugandés 'Daily Monitor'.

Sobre la posibilidad de anular una posible victoria de Museveni si hay denuncias por parte de la oposición, Owiny-Dollo ha manifestado que "no buscará satisfacer a nadie". "He dicho y repetido que no fundamentaré mis fallos para satisfacer a una opinión política o un grupo político", ha remachado.

La enmienda para la eliminación del límite de mandatos fue aprobada por el Parlamento en 2005, cuando Museveni estaba en su segundo y entonces último mandato de cinco años. En 2017, el órgano legislativo enmendó la Carta Magna para retirar el límite de edad de 75 años, por lo que podrá volver a presentarse a las urnas.

El conocido cantante y opositor ugandés Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine, ha unido fuerzas con el excandidato presidencial Kizza Besigye para intentar evitar un nuevo mandato de Museveni, quien lleva en el poder desde 1986.