Johnson insta a hacer frente a los "matones" de la Unión Europea y apostar por un pacto comercial con Canadá

Publicado 15/10/2018 11:14:38 CET

LONDRES, 15 Oct. (Reuters/EP) -

El exministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido Boris Johnson ha instado este domingo a la primera ministra, Theresa May, a hacer frente a los "matones" de la Unión Europea en relación con el acuerdo del Brexit y apostar por un tratado de libre comercio con Canadá.

En un artículo escrito para el diario local 'The Telegraph', Johnson ha indicado que las negociaciones sobre la salida de Reino Unido del bloque comunitario están entrando en un "momento de crisis" y que May debería cambiar su estrategia.

"Llega un momento en el que tienes que enfrentarte a los matones. Después de dos años siendo despiadadamente atropellados por la Unión Europea es hora de que Reino Unido resista", ha manifestado.

"Hay una solución mejor y esa es la de Canadá. (...) Un tratado de libre comercio como piedra angular de una relación especial. Es lo correcto para las dos partes, y es el momento de hacerlo", ha afirmado.

El exministro dimitió el pasado mes de julio debido a que no compartía las propuestas de May sobre la salida de Londres del bloque comunitario. May ha insistido en varias ocasiones en que su visión del Brexit es la única válida.

Desde que dejó su cargo, Johnson ha escrito varias columnas en periódicos instando a los conservadores a presionar a May para que abandone las propuestas en la conferencia del partido prevista en septiembre.

A principios de septiembre el mandatario sostuvo que la primera ministra ha "envuelto la Constitución británica con un chaleco bomba y entregado el detonador" a la Unión Europea con sus planes para el Brexit.