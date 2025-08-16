Una joven palestina evacuada desde Gaza muere por desnutrición en Italia

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una joven palestina que había sido evacuada a Italia desde la Franja de Gaza en un grave estado de desnutrición ha fallecido este sábado en un hospital de la ciudad de Pisa, donde los médicos no han podido hacer nada para revertir su delicado estado de salud.

Marah había llegado junto a su madre a territorio italiano en un vuelo humanitario fletado el 13 de agosto y, aunque fue hospitalizada inmediatamente, presentaba ya un estado crítico, con múltiples fallos orgánicos, ha informado el hospital, según la agencia AdnKronos.

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas la ONU, han alertado en los últimos meses del grave riesgo de hambruna en la Franja de Gaza, un enclave cuyos accesos están controlados por Israel.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado al grupo Hamás, ha asegurado que la falta de alimentos ha matado ya de hambre a 251 personas en la Franja, 108 de ellos niños, según un nuevo recuento difundido este sábado y que incluye once víctimas más en las últimas 24 horas.