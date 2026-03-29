Un joven palestino muere abatido por el Ejército israelí en Nazaret

Archivo - Soldados israelíes durante una redada en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven palestino ha muerto este sábado tras ser tiroteado por soldados del Ejército israelí en la localidad de Yafia, que forma parte del área metropolitana de Nazaret, en el norte de Israel.

La víctima, de unos 30 años, ha fallecido este sábado por la noche tras ser alcanzado por disparos de las tropas israelíes en esta ciudad israelí de población en su mayoría árabe, según ha informado la agencia palestina de noticias Wafa, sin que las autoridades palestinas se hayan pronunciado por el momento sobre este suceso.

Horas antes, la Autoridad General para Asuntos Civiles de Palestina ha comunicado en redes el fallecimiento de un hombre palestino de 54 años, identificado como Marwan Fathi Husein Harzalá, mientras se encontraba preso en un cárcel isrealí en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania.

Estas muertes se producen un día después de que otros tres palestinos falleciesen por un ataque de colonos y una nueva operación de las fuerzas de seguridad de Israel en Cisjordania.

Este tipo de incidentes ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la semana pasada que más de 36.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse en tan solo un año por la creciente violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes en Cisjordania, lo que aumenta el temor a que se produzca una "limpieza étnica" en la zona.