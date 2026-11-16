Un juez de Colombia pide investigar a De la Espriella por trato vejatorio a los detenidos en una operación en Antioquia

Archivo - Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - Luisa Borja Luna / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha pedido investigar al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella por supuesto trato vejatorio y denigrante que habría dado al cabecilla del Clan del Golfo, Néider Yesid Uñates López, alias 'Primo Gay', durante su arresto, a quien se dirigió como "miserable asesino despreciable" y amenazó con "meter en alta mar".

El magistrado ha solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que examine las expresiones "totalmente despectivas" que De la Espriella dedicó a los detenidos, entre ellos el citado 'Primo Gay' durante el operativo que se desarrolló este sábado en Antioquia.

Así, ha solicitado que se examinen la "expresiones totalmente despectivas" del presidente colombiano hacia los ciudadanos Neider Uñate López y Henry Herrón Serna, "que afectaron su dignidad humana", mientras que a la Procuraduría ha pedido que investigue si es necesario identificar a los funcionarios que permitieron exhibir a los detenidos ante los medios de comunicación, según recoge la prensa colombiana.

Como viene siendo habitual desde que llegó a Casa Nariño, De la Espriella ha compartido en sus redes sociales imágenes suyas confrontando con los detenidos, maniatados y bajo un estricto control de las fuerzas de seguridad. En esta ocasión, se refirió a 'Primo Gay' como "porquería" y le atribuyó la muerte de trece policías, seis militares y un periodista colombianos.

"Miserable asesino despreciable. Miren cómo está asustado, ni siquiera da la cara. Él sabe lo que se le viene (...)", dijo De la Espriella ante un impávido 'Primo Gay', a quien propuso como "candidato para el barco", en alusión a su proyecto de levantar cárceles en alta mar adecuando embarcaciones de la Armada.

Desde agosto de esta año, 'Primo Gay' había abandonado las disidencias de las FARC para unirse al Clan del Golfo. Su nombre está asociado a diferentes investigaciones por homicidio, desaparición forzada, secuestro y ataques contra las fuerzas de seguridad en los municipios del norte de Antioquia.