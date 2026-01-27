Un juez de EEUU bloquea la posible deportación del niño de cinco años detenido por el ICE en Minnesota

Imagen de archivo de una manifestación frente a un centro de detención del ICE en Florida - Europa Press/Contacto/Michele Eve Sandberg

Un juez de Estados Unidos ha bloqueado este martes la posible deportación del niño de cinco años detenido en Minnesota durante una operación efectuada contra su padre por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), cuya imagen, flanqueado por agentes frente a un vehículo policial, se ha convertido en una de las principales representaciones de la polémica actuación de este cuerpo.

"Cualquier posible o anticipada deportación o traslado de los peticionarios Adrián Conejo Arias y L.C.R., menor de edad, queda suspendida inmediatamente hasta nueva orden de este tribunal", según un documento judicial recogido por CNN. Además, los funcionarios federales "no trasladarán a los peticionarios fuera de este distrito judicial mientras esté pendiente este litigio y hasta nueva orden".

Las autoridades estadounidenses argumentaron que el padre es un "inmigrante ilegal" de Ecuador y que los agentes se ocuparon del pequeño para no dejarlo a la intemperie en medio de la ola de frío que sacude la ciudad. Tras ello, han sido trasladados a un centro del ICE en Texas. En este contexto, Quito ha pedido formalmente a Washington información sobre el menor de edad.

Además de la detención del niño de cinco años, en los últimos días se han producido varios incidentes por parte de las fuerzas de seguridad en el estado de Minnesota que han provocado protestas de la población estadounidense, especialmente tras la muerte a tiros de varios civiles.