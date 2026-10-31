Un juez federal desestima una segunda demanda de Trump contra el 'WSJ' por difamación por una postal para Epstein

Archivo - Recreación de la supuesta postal de cumpleaños enviada por Donald Trump a Jeffrey Epstein - Gent Shkullaku / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juez federal de Florida, Darrin Gayles, ha desestimado la nueva demanda por difamación de 10.000 millones de dólares contra el periódico 'The Wall Street Journal' por la publicación de la noticia de que el ahora presidente remitió una felicitación de cumpleaños "obscena" al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein con motivo de su 50 cumpleaños.

El juez Gayles considera que la demanda tiene el mismo defecto que una primera demanda presentada también por el equipo de Trump por no cumplir con los requisitos mínimos para demostrar que se publicó la noticia con "malicia real".

"Como el presidente Trump no ha argumentado plausiblemente que cada acusado haya hecho declaraciones difamatorias con malicia real, procede desestimar la Demanda Corregida y como este es el segundo intento del presidente Trump de presentar este caso, el Tribunal considera que procede el sobreseimiento", recoge el dictamen.

Trump demandó en un primer momento al periódico en julio, poco después de la publicación de una noticia sobre un libro de cumpleaños que Ghislaine Maxwell había preparado para el cumpleaños de Epstein en 2003 en el que había una tarjeta de Trump.

Si bien el diario estadounidense no publicó la imagen, los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la hicieron pública a través de sus redes sociales en septiembre de 2025.

El mandatario había pedido 10.000 millones de dólares (más de 8.500 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios después de que el periódico hiciese referencia a una imagen de la tarjeta presuntamente enviada a Epstein en la que aparecía el boceto de una figura de una mujer desnuda. Bajo esta, se encontraba la firma del magnate, simulando el vello púbico. Trump y la Casa Blanca aseguran que la tarjeta es falsa.