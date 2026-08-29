Un juez federal de EEUU rechaza la deportación de extranjeros por discursos políticos

Archivo - Manifestación propalestina en Nueva York (archivo) - Europa Press/Contacto/AdMedia - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez federal Noël Wise ha dictaminado que la intención de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de deportar a extranjeros por discursos políticos no es legal por ser contraria a la Primera y a la Quinta enmienda de la Constitución.

El periódico 'Stanford Daily' demandó al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por el uso de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para deportar a estudiantes extranjeros con el argumento de que les disuadía de escribir artículos de opinión que criticasen a la Administración. "En Estados Unidos la libertad de expresión pertenece al pueblo. No es una opción del Gobierno", ha argumetnado Wise, que estima así la demanda de la publicación.

En la demanda figura también una mujer no identificada residente en Estados Unidos y que llegó con visado de estudiante que "evitó publicar sus opiniones reales sobre Palestina e Israel y ha borrado una cuenta en redes sociales para evitar represalias por sus pronunciamientos anteriores", según los documentos judiciales.

"Puedes odiar el contenido del discurso de una persona y amar al país que abriga la libertad que lo permite. Una protección celosa del derecho constitucional a la libertad de expresión es una demostración de la poderosa ausencia de miedo de nuestro país", ha añadido el juez.

Esta sentencia se produce tras el lanzamiento el año pasado de una campaña del Gobierno para revocar visados e iniciar deportaciones de estudiantes extranjeros propalestinos. Fueron así deportados los activistas de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil y Mohsen Mahdawi, la doctorando de a Universidad de Tufts Rümeysa Öztürk o el académico de la Universidad de Georgetown Badar Khan Suri.