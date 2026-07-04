Un juez prohíbe salir de Argentina al exjefe de Gabinete de Milei

Archivo - El jefe de Gabinete del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni - VOCERÍA ARGENTINA - Archivo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez federal Ariel Lijó ha prohibido la salida del país de Manuel Adorni, quien fuera hasta hace una semana jefe de Gabinete del presidente argentino, Javier Milei, en el marco de la investigación abierta contra Adorni, su esposa y su hermano.

Lijó investiga a Adorni y su entorno por enriquecimiento ilícito y en concreto examina sus gastos corrientes, sus viajes y la adquisición de propiedades, además de las diferencias patrimoniales registradas en sus declaraciones juradas.

Adorni viajó a Aruba y otros destinos dentro y fuera de Argentina en vuelos privados, según se ha descubierto, aunque continúan investigando los registros migratorios de Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1 de enero de 2023 hasta la actualidad.

El exjefe de Gabinete --equivalente con matices al cargo de primer ministro-- está siendo investigado por enriquecimiento ilícito por la compra de un apartamento y una vivienda en Buenos Aires, propiedades que declaró recientemente una vez que el caso trascendió a los medios.

A ello se suma una investigación por supuesto tráfico de influencias vinculada a contratos entre la televisión pública y la productora de su amigo, el empresario y periodista Marcelo Grandio, así como a adjudicaciones entre empresas estatales y la consultora de su esposa, Bettina Angeletti.