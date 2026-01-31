Una jueza federal desestima la petición de suspender la campaña contra inmigrantes en Minnesota

Agentes federales en Minneapolis - Europa Press/Contacto/Dave Decker

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una jueza federal, Katherine Menéndez, ha desestimado la demanda del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, para paralizar la conocida como operación Metro Surge para perseguir a inmigrantes indocumentados en este estado, una iniciativa que se ha cobrado ya la vida de dos ciudadanos tiroteados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

"Los demandantes piden al Tribunal ampliar la jurisprudencia existente en un nuevo contexto en el que su aplicación es menos directa: un despliegue sin precedentes de agentes federales de inmigración armados para aplicar agresivamente la normativa de inmigración", explica la jueza en un documento de 30 páginas en referencia a la cita a la Décima Enmienda mencionada por Ellison.

Esta enmienda de la Constitución proteger a los estados frente a una injerencia de las autoridades federales. "Ninguno de los casos en los que se basa son siquiera similares", ha argumetnado Menéndez, nombrada por el expresidente Joe Biden.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha enviado a unos 3.000 agentes del ICE y de Aduanas para perseguir a inmigrantes irregulares con el objetivo de deportarlos. En respuesta, Ellison presentó un recurso al que se sumaron las ciudades de Minneapolis y Saint Paul incluso antes de las muertes.

El recurso alegaba que la intervención federal obliga al estado a desviar recursos policiales y supone una presión para que retire la normativa de "ciudad santuario", denominación genérica utilizada para referirse a las protecciones legales para evitar la deportación de extranjeros.

Menéndez ha insinuado que los agentes han perseguido a individuos con motivaciones raciales y haciendo un uso excesivo de la fuerza, pero el caso no está lo suficientemente claro como para autorizar una suspensión preventiva de la operación.

La Administración federal ha celebrado el dictamen. "Otra gran victoria legal del Departamento de Justicia: una jueza de distrito nombrada por Biden ha rechazado el intento del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, de sacar al ICE de Minnesota", ha apuntado la fiscal general federal, Pam Bondi, en un mensaje publicado en redes sociales.

"Ni las políticas santuario ni los litigios infundados pararán a la Administración Trump en su aplicación de las leyes federales en Minnesota", ha advertido Bondi. En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha destacado que supone "una victoria para la seguridad pública y para ley y el orden".

En cambio, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha expresado su "decepción" por el dictamen. "Esta decisión no cambia lo que la gente ha pasado aquí con miedo, afectaciones y daño causado por la operación federal", ha indicado en un comunicado. "La ciudad seguirá defendiendo la demanda para que la Administración Trump rinda cuentas", ha advertido.