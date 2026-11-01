Una jueza federal rechaza bloquear las elecciones en Alaska por similitud entre nombres de candidatos

El presidente estadounidense, Donald Trump (archivo) - Annabelle Gordon-Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza federal Sharon Gleason ha desestimado este domingo la petición del Gobierno estadounidense para que las elecciones legislativas al Senado de Alaska sean anuladas en el caso de que el candidato republicano Dan Sullivan pierda los comicios porque uno de sus rivales, independiente, tiene un nombre demasiado parecido.

Gleason argumenta que el Departamento de Justicia no ha mostrado cómo podrían satisfacerse sus dudas, ya que las papeletas están ya preparadas y las elecciones son este mismo martes.

"De más peso aún, Estados Unidos no tiene ningún plan funcional para separar los votos para Daniel J. Sullivan y después realizar una supuesta investigación judicial de esos votos sin que se incumpla el secreto del voto", ha argumentado.

El Tribunal Supremo de Alaska decidió en junio permitir que el candidato independiente (que además comparece con el nombre de Daniel Sullivan Jr.) prosiguiera en la carrera electoral. Su rival republicano y actual senador se está jugando el cargo contra la demócrata Mary Peltola en un estado que Trump ganó en las presidenciales de 2024 por 13 puntos de ventaja.

El Gobierno alegaba que la presencia de dos Dan Sullivan podría confundir a los votantes. Es más, el Departamento de Justicia está convencido de que se trata de un "intento deliberado". Sin embargo, el gobierno del estado de Alaska había pedido también a Gleaso que desestimara la petición de Washington.