Juncker recomienda a Londres que no vincule cuestiones de seguridad a las negociaciones comerciales del Brexit

Publicado 17/02/2018 11:28:59 CET

MÚNICH, 17 Feb. (Reuters/EP) -

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha recomendado este sábado a Reino Unido que aborde de manera separada con Bruselas las negociaciones económicas, comerciales en especial, sobre el Brexit y el futuro acuerdo de seguridad cuando se concrete la salida del país del bloque.

"Necesitamos una alianza de seguridad entre Reino Unido y la UE, pero no podemos mezclar esa cuestión con otras relacionadas con el Brexit", ha declarado Juncker durante su comparecencia en la Conferencia de Seguridad que se celebra en la ciudad alemana de Múnich.

"No me gustaría poner en la misma cesta las consideraciones sobre política de seguridad con las consideraciones de política comercial. Entiendo por qué a algunos les gustaría hacer eso, pero no queremos", ha manifestado Juncker.

El presidente de la CE ha respondido así a las palabras de la primera minstra británica, Theresa May, quien minutos antes y en el mismo foro ha pedido a Bruselas un acuerdo de seguridad completo para finales de 2019, "libre de ideologías" que pudieran condicionar el desarrollo de las negociaciones.

"La asociación que necesitamos crear es una que ofrezca a Reino Unido y la Unión Europea una forma de combinar nuestros esfuerzos para lograr el mayor efecto posible en lo que nuestros intereses se refieren", ha dicho May.

En el discurso, May ha advertido a la Unión Europea de las "consecuencias perjudiciales en el mundo real" que comportará cualquier tipo de reparo sobre los acuerdos institucionales que Reino Unido mantendrá con la UE después de que abandone el bloque.