La junta de Guinea Bissau afirma que "no se dan las condiciones de seguridad" para la vuelta del expresidente Embaló

Archivo - El expresidente de Guinea Bissau Umaro Sissoco Embaló. - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de Guinea Bissau ha afirmado que "no se dan las condiciones de seguridad necesarias" para el regreso al país del expresidente Umaro Sissoco Embaló, derrocado en el golpe de Estado de noviembre de 2025 y quien recientemente expresó su intención de presentarse como candidato a las próximas elecciones previstas para diciembre.

Así, ha afirmado que "no se dan las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el regreso al territorio nacional del antiguo presidente de la República Umaro Sissoco Embaló", al tiempo que ha apelado a la "estabilidad" y la "tranquilidad social" para respaldar este argumento.

La junta ha reafirmado además el mantenimiento de las medidas de seguridad aplicadas para la transición, incluida las restricciones a las manifestaciones, antes de subrayar que cualquier "acto de desobediencia" recibirá respuesta de las autoridades, según ha recogido el diario guineano 'O Democrata'.

El comunicado ha sido publicado después de que Embaló afirmara recientemente que tiene previsto volver este domingo al país con la vista puesta en las presidenciales del 6 de diciembre, cerca de un año después de su derrocamiento tras unos comicios en los que tanto él como el principal opositor, Fernando Dias da Costa, reivindicaron su victoria.