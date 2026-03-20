La Junta de Paz apunta a un acuerdo para la reconstrucción de Gaza condicionado al desmantelamiento de Hamás

Archivo - El director ejecutivo de la Junta de Paz, Nikolay Mladenov, durante su etapa como enviado especial de la ONU. - Europa Press/Contacto/Ashraf Amra - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, Nickolai Mladenov, ha señalado un acuerdo entre "todos los mediadores" para la reconstrucción de Gaza condicionado al desmantelamiento del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos armados de la Franja.

Mladenov ha indicado que, en el contexto de "los esfuerzos serios" para trazar un "camino esperanzador" para Gaza, "todos los mediadores" han encontrado "un marco que puede desbloquear la reconstrucción, devolver la vida a las comunidades y acercar la unidad y una solución negociada de la cuestión palestina".

Según ha indicado el diplomático búlgaro, el acuerdo "está ahora sobre la mesa" si bien está condicionado a que Hamás avance en su desintegración.

"Requiere una elección clara: el desmantelamiento completo por parte de Hamás y de todos los grupos armados, sin excepciones ni concesiones", ha subrayado el dirigente de la Junta de Paz, la organización establecida por el presidente estadounidense, Donald Trump, para hacer seguimiento del alto el fuego en Gaza y coordinar los esfuerzos de reconstrucción.

De esta forma, Mladenov pone presión al grupo y señala que "quienes tienen la responsabilidad", "tomen la decisión correcta para el pueblo palestino".