La Junta de Paz asegura que Israel "solo" se retirará de la Franja cuando Hamás se desarme "por completo"

Archivo - El director de la Junta de Paz de Gaza, Nicolai Mladenov - Europa Press/Contacto/Ashraf Amra - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Paz de Gaza ha asegurado este lunes que el Ejército israelí "solo" se retirará de la Franja cuando el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se haya desarmadado "por completo", asegurando que es un compromiso de la milicia palestina como parte del acuerdo anunciado la semana pasada.

"Contrariamente a lo que indican algunas informaciones inexactas, señalamos que la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) más allá de la Línea Amarilla solo tendrá lugar una vez que se haya completado el desarme, tal y como se comprometió Hamás ante los mediadores. Esto se aplica tanto a las armas ligeras como a las pesadas y a los túneles", ha señalado en redes sociales el organismo internacional configurado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Junta de Paz ha hecho estas declaraciones tras una reunión "constructiva y exhaustiva" entre su director, el diplomático búlgaro, Nicolai Mladenov, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén.

"Israel y la Junta de Paz comparten una visión común de los objetivos finales (...) El objetivo es claro y no se pone en duda: el desarme completo en la Franja y la transición de un régimen basado en las armas a un gobierno civil. Alcanzarlo será un proceso. Y ese proceso se definirá en la siguiente fase del trabajo", ha agregado el organismo, que defiende que "el progreso continuo hacia la plena aplicación depende de que cada parte cumpla con sus obligaciones en virtud del marco acordado".

Mladenov, por su parte, ha advertido que ahora comienza "la fase difícil" del acuerdo. "Poco de lo que hacemos ahora tiene un carácter dramático. Se trata de un trabajo lento, arduo y técnico", ha asegurado en un breve mensaje en redes sociales donde ha dicho que "ha sido un día largo en Jerusalén".

Hamás y Yihad Islámica han insistido este fin de semana en que sus milicias no entregarán las armas mientras Israel no cese los ataques sobre la Franja de Gaza y comience un proceso de retirada de sus zonas ocupadas en el enclave palestino.