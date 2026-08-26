La Junta de Paz para Gaza advierte de que los ataques de Israel en la Franja obstaculizan el proceso de paz

Archivo - El director de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Mladenov - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, ha instado este miércoles a las autoridades de Israel a que cumplan con el alto el fuego alcanzado el pasado octubre, advirtiendo que cada ataque "que no responda a una amenaza inminente" obstaculiza la reconstrucción y estabilización de la Franja de Gaza.

"Para que el proceso siga adelante, deben darse tres condiciones: debe desplegarse la Fuerza Internacional de Estabilización; deben cumplirse los compromisos adquiridos por Israel en virtud del Protocolo de Sharm el Sheij y Hamás debe respetar sus compromisos", ha declarado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

En este sentido, ha advertido de que "cada uso de la fuerza que no responda a una amenaza inminente le cuesta a este proceso algo muy difícil de recuperar", unas declaraciones realizadas un día después de que el Ejército israelí bombardeara las inmediaciones de una escuela gestionada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA) en el norte de la Franja de Gaza, dejando al menos cinco muertos.

Al mismo tiempo, el diplomático búlgaro ha señalado que "cada arma que siga en manos de alguien, cada túnel que siga en funcionamiento y cada convoy que siga siendo obstaculizado supone un retroceso para el proceso" de paz formulado por Estados Unidos para el enclave palestino.

Mladenov ha querido aclarar que la 'hoja de ruta', rechazada por Israel pero aceptada por Hamás, incluye la entrega de todos los tipos de armas por parte de las milicias palestinas. "La 'hoja de ruta' abarca el desarme de todas las categorías de armas en Gaza. No hay zonas grises ni categorías excluidas", ha precisado.

En alusión a la retirada de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja y que contempla dicho plan, el director de la Junta de Paz ha dicho que esta se producirá "tras un desarme verificado" y se llevará a cabo "por fases".

"Cada paso depende de que el anterior se haya completado con éxito. El progreso se basa en los resultados, no en el calendario. Nuestro enfoque durante la implementación será no confiar en nada y verificarlo todo", ha insistido, mientras el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha asegurado en reiteradas ocasiones que sus fuerzas permanecerán en el enclave.

Mladenov ha defendido que "la crisis de Gaza nunca ha sido únicamente un problema de seguridad o humanitario, (sino que) siempre ha sido un problema político y de gobernanza".

Así, ha asegurado que el éxito de esta "transición" dependerá de "los palestinos disfrutan de mayor seguridad, de servicios más fiables y de una mejora cuantificable en su vida cotidiana".

"Ahora tenemos la oportunidad de mejorar de forma espectacular y sostenible la vida de los palestinos de Gaza; de proporcionar una seguridad duradera a los israelíes; y de pasar de un conflicto que ha desestabilizado la región a un entorno que ofrezca paz, prosperidad y oportunidades económicas para todo Oriente Próximo", ha manifestado ante el grupo de 15 países.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado este mismo miércoles que más de 1.300 palestinos han muerto por ataques de las tropas israelíes desde la entrada en vigor del citado acuerdo de alto el fuego.

Además, han subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.438 muertos y 174.447 heridos, si bien han remarcado que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.