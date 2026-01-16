La Junta de Paz para Gaza contará con Blair, varios miembros de la Administración Trump y empresarios

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Donald Trump ha anunciado este viernes que el ex primer ministro británico Tony Blair, varios miembros del actual gabinete estadounidense y empresarios formarán parte de la junta fundadora para la implementación de la Junta de Paz que se encargará de supervisar las próximas fases del alto el fuego en la Franja de Gaza.

"La Junta de Paz desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de los 20 puntos del plan presidencial, proporcionando supervisión estratégica, movilizando recursos internacionales y garantizando la rendición de cuentas a medida que Gaza transita del conflicto a la paz y al desarrollo", reza un comunicado de la Casa Blanca.

En este sentido, ha explicado que para "hacer realidad la visión de la Junta de Paz, bajo la Presidencia de Trump, se ha formado una junta ejecutiva fundadora, compuesta por líderes en diplomacia, desarrollo, infraestructura y estrategia económica".

Además de Blair estará integrado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de Trump, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente; Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional. También participará el multimillonario estadounidense Marc Rowan y el empresario indio-estadounidense Ajay Banga.

Cada uno de ellos supervisará "una cartera definida y crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, que incluye, entre otras, el desarrollo a la gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital".