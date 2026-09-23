La Junta de Paz presenta un plan de reconstrucción de Gaza por valor de más de 2.000 millones de euros

El director de la Junta de Paz, el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

NUEVA YORK 23 Sep. (DPA/EP) -

La Junta de Paz para la Franja de Gaza ha presentado este miércoles desde Nueva York, donde tiene lugar la 81ª edición de la Asamblea General de la ONU, un plan de reconstrucción del enclave palestino valorado en más de 2.400 millones de dólares.

Se trata de un proyecto para la reconstrucción "parcial" de la Franja de Gaza, con seis meses de duración y un coste estimado de 2.450 millones de dólares (más de 2.150 millones de euros), según ha anunciado en un encuentro entre miembros de la Junta y donantes celebrado en la ciudad estadounidense en el que ha participado el enviado especial y yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

El plan de medio año incluye unos 275 millones de dólares (240 millones de euros) destinados a la retirada de escombros, además de proyectos de construcción, iniciativas de carácter humanitario y la puesta en marcha de una fuerza policial.

El coste total de la reconstrucción de la Franja, devastada tras una ofensiva militar israelí que se acerca a los tres años, ascendería a los 71.000 millones de dólares (cerca de 62.400 millones de euros), si bien hasta el momento la Junta ha recibido compromisos de financiación por valor de unos 18.000 millones de dólares (15.800 millones de euros).

La Junta de Paz de Gaza, liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el pasado julio en Chipre en medio de una ralentización de las iniciativas para intentar paliar de alguna forma la enorme crisis humanitaria en el enclave y consolidar un alto el fuego pactado en octubre que ha sido interrumpido en numerosas ocasiones por el Ejército israelí.

Los esfuerzos de reconstrucción y los planes para reemplazar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por un comité de tecnócratas palestinos están prácticamente estancados. Hamás ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de entregar las armas pero en ningún caso lo hará ante este comité, que considera un títere de Estados Unidos o Israel, o sin el consenso de las facciones palestinas.

Naciones Unidas estimó el pasado año en 70.000 millones de dólares (unos 60.400 millones de euros) el monto necesario para reconstruir la Franja de Gaza tras dos años de ofensiva, una cifra presumiblemente mayor ahora que la campaña de ataques está cerca de cumplir los tres años y que ha dejado hasta el momento 73.922 muertos y 174.995 heridos.