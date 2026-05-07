La Justicia de China condena a muerte a dos exministros de Defensa acusados de corrupción

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - Keith Tsuji/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han informado este jueves de que los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shanfu han sido condenados a muerte tras ser hallados culpables de cometer delitos de corrupción, si bien la imposición de la pena quedará suspendida durante dos años.

Según documentos judiciales, Wei ha sido condenado por aceptar sobornos, mientras que Li por aceptarlos y ofrecerlos, tal y como ha recogido la agencia de noticias china Xinhua. Además, la Justicia los ha despojado de sus derechos políticos y ha procedido a confiscar sus propiedades.

La corte castrense que ha emitido el veredicto ha indicado que, una vez pasados los dos años y si se reduce la pena a cadena perpetua contra ambos, no podrán solicitar un indulto.

Tanto Wei como Li habían formado parte de la Comisión Militar Central y eran consejeros de Estado. Las duras medidas contra la corrupción han aumentado en China, donde el presidente del país, Xi Jinping, trata de purgar las Fuerzas Armadas y reducir a cero este tipo de casos.