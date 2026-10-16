La Justicia electoral de Brasil ordena a Meta dar el mismo trato a Lula y a Bolsonaro

Archivo - Una votante deposita su papeleta en un centro de votación en Brasilia para la votación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil de 2026. - Lucio Tavora / Xinhua News / Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ha ordenado a Meta, empresa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, que adopte medidas inmediatas para garantizar un tratamiento igualitario a las campañas del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y de su rival --e hijo del expresidente Jair Bolsonaro--, Flávio Bolsonaro, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, que se disputarán el próximo 25 de octubre. La decisión judicial estipula una multa diaria de 500.000 reales (87.000 euros) en caso de incumplimiento.

El fallo del magistrado Marco Aurélio Bellizze responde a una denuncia presentada por la coalición de Lula, que acusaba a la compañía tecnológica de perjudicar la distribución y creación de sus publicaciones. La campaña del Partido de los Trabajadores (PT) alertó de que la herramienta de inteligencia artificial 'Meta AI' se negaba a generar material de campaña para el mandatario, pero sí atendía peticiones similares relacionadas con el candidato ultraderechista. Según ha informado el diario brasileño 'Folha', Bellizze ha dado a la empresa un plazo de 24 horas para aplicar un criterio idéntico a ambas candidaturas y explicar los parámetros empleados, si bien ha aclarado que por el momento no hay pruebas concluyentes de una manipulación intencionada.

La resolución judicial, válida hasta el término de la segunda vuelta el próximo 25 de octubre, prohíbe explícitamente a Meta reducir la distribución de contenidos políticos, restringir búsquedas o retirar publicaciones de sus sistemas de recomendación de forma desigual.

Además, según recoge el citado medio, la compañía no podrá bloquear cuentas de anuncios ni restringir la divulgación pagada mediante sistemas automatizados sin una revisión humana, disponiendo de un máximo de dos horas para justificar cualquier restricción ante la Justicia Electoral. Asimismo, el TSE ha ordenado suspender en 24 horas los anuncios de propaganda electoral, a favor o en contra de los candidatos, que no hayan sido contratados oficialmente por partidos o coaliciones, exigiendo la identificación de sus responsables y los valores gastados.

Este choque legal se produce en plena ofensiva del equipo de Lula contra las plataformas digitales. En su demanda, la campaña oficialista también denunció haber sido bloqueada a la hora de promocionar contenidos en el perfil oficial de Instagram del presidente entre el 9 y el 10 de octubre. Aunque Meta atribuyó el incidente a una "falla global", el TSE ha exigido a la empresa que demuestre dicho error y reponga el alcance contratado antes del 21 de octubre.