La justicia francesa abre una investigación al ex primer ministro libanés Nayib Mikati

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha confirmado este domingo la apertura de una investigación contra el ex primer ministro libanés Nayib Mikati.

La investigación parte de una denuncia presentada en abril de 2024 por la ONG francesa anticorrupción Colectivo de Víctimas de Prácticas Fraudulentas y Criminales en Líbano, constituida tras la retención de fondos en cuentas bancarias tras la crisis económica de 2019.

En concreto acusan a Mikati, su hermano Taha y otros familiares de blanqueo de capitales, encubrimiento y conspiración criminal organizada, según fuentes cercanas al caso citadas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

"El origen de los fondos de mi familia es totalmente transparente y legítimo", alegó Mikati tras conocerse la denuncia. El exdirigente libanés ha asegurado que "siempre" ha actuado "cumpliendo estrictamente con la ley".

Un año más tarde dos denunciantes más aportaron información adicional a la Fiscalía sobre las presuntas actuaciones fraudulentas por las que la familia de Mikati accedió a bienes en Francia y otros países que habría sido "suficiente para superar el criterio de presunción y justificar la apertura de una investigación por delitos extremadamente graves, en particular respecto al blanqueo de dinero", ha indicado el abogador William Bourdon en declaraciones al 'L'Orient-Le Jour'.

Mikati y sus familiares tendrían empresas inmobiliarias en París, en la Costa Azul, en Mónaco y en Saint-Jean-Cap-Ferrat, así como dos yates valorados en 100 y 125 millones cada uno y dos aviones privados.

Además recibieron préstamos del Banco Audi libanés en 2010 para financiar la adquisición del 11 por ciento del capital de este mismo banco, un porcentaje que llegó al 14 por ciento más adelante a pesar de que la legislación prohíbe comprar más del 5 por ciento del capital de una empresa con préstamos o garantías de esa misma entidad.