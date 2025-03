La Justicia israelí mantiene las medidas cautelares a un asesor de Netanyahu por filtrar información clasificada

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de distrito de Tel Aviv ha rechazado este miércoles retirar las medidas cautelares impuestas contra Eli Feldstein, uno de los asesores en la oficina del primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, acusado de filtrar información clasificada sobre las negociaciones para liberar a los secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en los ataques del 7 de octubre de 2023.

La corte ha mantenido así el arresto domiciliario impuesto en su contra y ha señalado que Feldstein tendrá que seguir utilizando el brazalete electrónico dado que las circunstancias en torno a la imposición de estas medidas "no ha variado", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Feldstein, que lleva bajo arresto domiciliario desde diciembre de 2024, fue imputado junto al reservista del Ejército Ari Rosenfeld, que también ha sido imputado por "transferir información clasificada" obtenida cuando trabajaba para la Inteligencia militar israelí.

Ambos han sido acusados por filtrar estas informaciones para influir en la opinión pública en relación con el proceso de negociación para lograr la liberación de los rehenes, unas acciones con las que buscaban favorecer los intereses del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según establecen las pesquisas.

Los abogados del que fuera también portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel han explicado que Feldstein "no supone una amenaza para el Estado", si bien los jueces han mostrado su desacuerdo al respecto.

El caso ha levantado la polémica en el país, especialmente entre los familiares de los rehenes, que han protagonizado numerosas protestas contra el Gobierno para exigir un acuerdo que garantice su regreso a casa. A principios de noviembre, el Foro de Familias de Rehenes pidió la apertura de una investigación sobre la presunta filtración de estos documentos confidenciales, que habrían sido entregados a la prensa de forma intencionada.