La Justicia de Italia anula la inmovilización del barco de rescate 'Geo Barents' de Médicos Sin Fronteras

Archivo - Imagen de archivo del buque de rescate 'Geo Barents'. - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de la ciudad italiana de Salerno ha anulado la tercera orden de inmovilización del barco de rescate 'Geo Barents', de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), la cual fue impuesta contra el buque en agosto de 2024, según ha informado este viernes la propia ONG.

La sentencia de la corte, que considera que la medida es "ilegal", se basa en dos principios fundamentales: que la carga de la prueba de las infracciones recae en las autoridades italianas, que no aportaron pruebas suficientes contra la tripulación; y que las órdenes de la Guardia Costera de Libia que exigen a estos buques abandonar lugares de rescate no pueden considerarse un acto de "coordinación por parte de la autoridad competente", tal y como ha explicado la organización en un comunicado.

"Por el contrario, estas medidas contradicen el deber internacional absoluto de prestar socorro en el mar", recoge el texto. "Así, el tribunal confirmó que la conducta de la tripulación de MSF fue totalmente legítima y conforme al derecho internacional y nacional", ha subrayado la ONG.

El representante de MSF para las operaciones de búsqueda y rescate, Juan Matías Gil, ha indicado así que "esta es otra sentencia judicial más que reafiram el deber de salvar vidas en el mar y pone al descubierto la obstrucción sistemática por parte de las autoridades italianas de las operaciones humanitarias de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central".

Sin embargo, el propio Gil ha afirmado que, "a pesar de las repetidas victorias judiciales, los actores humanitarios de búsqueda y salvamento siguen enfrentándose a un acoso administrativo y una criminalización continuos, mientras que la gente sigue ahogándose debido al fracaso de las políticas migratorias y de rescate de Europa".

Esta detención fue la tercera de las cuatro impuestas al 'Geo Barents' en virtud del Decreto Piantedosi, introducido en enero de 2023 y que estableció restricciones operativas específicas y sanciones para los buques civiles de búsqueda y rescate. Este decreto obliga a los navíos a dirigirse directamente a un puerto asignado tras cada rescate, prohíbe los salvamentos múltiples sin autorización previa e impone sanciones por incumplimiento, incluyendo detenciones de entre 10 y 60 días y la posible confiscación del buque.

MFS ha hecho hincapié en que el 'Geo Barents', operado por la organización entre junio de 2021 y noviembre de 2024, rescató a más de 12.600 personas "mientras los Estados europeos descuidaban cada vez más su responsabilidad de coordinar y llevar a cabo operaciones de salvamento en el Mediterráneo central". "En diciembre de 2024, MSF se vio obligada a poner fin a sus operaciones tras más de dos años operando bajo estas restrictivas leyes y políticas italianas", ha apuntado.