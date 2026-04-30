La Justicia de Nueva Zelanda rechaza el recurso del autor de la masacre de Christchurch

Archivo - Brenton Tarrant, el autor de la masacre de Christchurch. - Europa Press/Contacto/Adam Bradley - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelaciones de Nueva Zelanda ha rechazado este jueves el recurso presentado por Brenton Tarrant, el autor de la matanza que tuvo lugar en 2019 en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, que se saldaron con 51 muertos y provocaron una gran conmoción en el país.

Así, la corte ha mantenido la condena a cadena perpetua impuesta por un tribunal de menor instancia, una decisión que ha sido aplaudida por víctimas y familiares tras largas semanas de vistas judiciales en las que el acusado defendió que había sido "forzado" a declararse culpable de los 92 cargos presentados por la Fiscalía en relación con los atentados.

De forma unánime, los jueces que componen el tribunal han rechazado la solicitud de la defensa y han indicado que Tarrant "fracasó a la hora de explicar adecuadamente la necesidad de retrasar la resolución de la apelación presentada". "Los hechos en torno a las acciones de Tarrant están fuera de duda. No ha argumentado su defensa y hemos rechazado el hecho de que su condena responda al supuesto estado irracional en el que se encontraba debido a su tiempo en prisión", han aclarado.

Los abogados de los supervivientes y familiares han afirmado que se trata de un "gran alivio para todos ellos" tras el "trauma sufrido aquel 15 de marzo de 2019". "Es un gran alivio que a las dificultades a las que ya se enfrentaban estas familias no vaya a sumarse un nuevo juicio, que habría sido algo inimaginablemente traumático", ha sostenido.

"Esto no ha sido fácil. A medida que las familias siguen adelante y reconstruyen sus vidas después de siete años, esta apelación hubiera sido otro desafío más. Pero ha servido para reconocer su resiliencia", han añadido.

El portavoz de la Federación de Asociaciones Islámicas, Abdur Razaq, ha celebrado la decisión judicial y ha hecho hincapié en que "el sistema legal de Nueva Zelanda opera sobre los principios de la transparencia, el juicio justo y el acceso a la justicia". "Este terrorista ha utilizado estos principios para volver a recibir atención pública y ganar visibilidad. Es casi el mismo método que utilizó el terrorista de Oslo", ha lamentado.

Es por ello que ha advertido de que este tipo de actos "podrían inspirar a otros" y ha pedido que no sea llamado como testigo en el marco de una investigación forense de cara al futuro.