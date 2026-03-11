La Justicia de Reino Unido desestima el caso de terrorismo contra el cantante de Kneecap

Archivo - Uno de los miembros del grupo de rap Kneecap, Liam Óg Ó hAnnaidh, cuyo nombre artístico es Mo Chara. - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci - Archivo
MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Justicia británica ha desestimado este miércoles el caso por terrorismo abierto contra el rapero Liam Og O hAnnaidh, miembro de la banda de hip hop Kneecap conocido como Mo Chara, que había sido imputado por supuestamente mostrar una bandera del partido-milicia chií libanés Hezbolá durante un concierto celebrado en noviembre de 2024 al norte de Londres.
Así, los jueces al frente del caso han rechazado la apelación presentada por la Fiscalía de Reino Unido con la que buscaba impedir que el caso fuera archivado. Sin embargo, los magistrados han coincidido con el fallo del tribunal de menor instancia que había fallado a favor del músico, según informaciones recogidas por la cadena de televisión BBC.
A finales de septiembre, el juez Paul Goldispring había dado carpetazo al caso del rapero alegando que los procedimientos en su contra "fueron abiertos de forma ilegal y son nulos", dando así la razón a la defensa, que afirmó que la Fiscalía no había dado permiso para que se presentara el cargo contra O hAnnaidh cuando la Policía le notificó que haría frente a cargos por terrorismo.
Kneecap ya afirmó a finales de abril que "no apoya ni ha apoyado nunca" a Hezbolá o al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)". "Condenamos todos los ataques contra civiles, siempre. Nunca está bien. Lo sabemos mejor que nadie, dada la historia de nuestra nación. También rechazamos cualquier sugerencia de que pretendamos incitar a la violencia contra cualquier diputado o individuo", apostilló el grupo.
La banda, fundada en 2017 en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, está integrada por tres personas y se ha posicionado a través de sus canciones a favor del republicanismo irlandés, que apuesta por la reunificación de Irlanda y el fin del dominio británico en el Úlster, así como contra el sionismo.