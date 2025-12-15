La Justicia rusa ilegaliza el grupo Pussy Riot por "extremista"

Archivo - El grupo Pussy Riot durante su concierto en Barcelona, septiembre de 2025. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Moscú ha fallado a favor de ilegalizar el grupo de punk Pussy Riot por "extremista", en base a una demanda presentada por la Fiscalía, que alegó que las acciones de la banda, que desde 2011 vienen celebrándose tanto fuera como dentro del país, "representan una amenaza para la seguridad del Estado".

"Las afirmaciones del vice fiscal general de la Federación Rusa son sostenidas y la banda punk Pussy Riot es reconocida como una organización extremista", ha dicho el juez tras una vista a puerta cerrada, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

La gran mayoría de los integrantes del grupo residen actualmente fuera de Rusia, país en el que se enfrentan a varias causas penales, las últimas de ellas relacionadas con la supuesta difusión de desinformación y ataque a las Fuerzas Armadas, en el marco de la guerra de Ucrania.

La banda adquirió notoriedad internacional en 2012, poco después de su fundación, tras la celebración de una 'oración punk' en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú para protestar, a pocos días de las elecciones, por la reelección del presidente ruso, Vladimir Putin, por lo que fueron detenidas.

Nadezhda Tolokónnikova, Maria Aliójina y Ekaterina Samutsevich fueron declaradas culpables en agosto de ese mismo año por vandalismo motivado por odio religioso y condenadas a dos años de cárcel. La sentencia de Samutsevich fue suspendida en apelación, mientras que sus dos compañeras fueron amnistiadas en 2013.