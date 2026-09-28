La Justicia de Tailandia avala los resultados de las elecciones del 8 de febrero

Archivo - El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul. - SOPA Images / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Tailandia ha avalado este lunes los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 8 de febrero, que dieron la victoria a primer ministro conservador Anutin Charnvirakul, y ha desestimado el recurso presentado por una supuesta violación del voto secreto.

Así, la corte ha indicado que las papeletas --que incluían códigos de barras y QR-- fueron diseñadas para una supervisión electoral "eficaz" y que, por ende, no han vulnerado los derechos ni las libertades de los electores, tal y como reflejaba el recurso, que apuntaba a la posible filtración de información sobre el voto.

El fallo responde a 22 reclamaciones que cuestionaban si los códigos de barras y QR de las papeletas utilizadas durante los comicios se adherían a la Constitución y protegían el derecho a un voto secreto, según informaciones recogidas por el diario 'Bangkok Post'.

Ahora, el tribunal ha señalado que era difícil para personas ajenas y funcionarios acceder a este tipo de documentos y ha estipulado que se utilizaron estos códigos de barra para evitar el uso de papeletas falsas y controlar el número y la impresión de las mismas en un intento por garantizar un proceso justo.

Aunque ha respaldado la legalidad de las mismas, ha aconsejado no utilizar códigos o símbolos relacionados con los votos de cara al futuro.

La elección de Charnvirakul buscaba poner fin a la crisis política desatada a raíz de la suspensión de Paetongtarn Shinawatra en julio por una "negligencia ética grave" al afear la labor del Ejército durante una conversación con el ex primer ministro de Camboya Hun Sen, una llamada que tuvo lugar en medio del conflicto desatado entre los dos países con decenas de muertos.