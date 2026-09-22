Kallas afirma que la UE debe imponer "mayores costes" a Rusia y apunta a su flota fantasma e industria militar

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas - Nicolas Landemard / Zuma Press / Europa Press

Reclama "más medios navales y aéreos" para la misión ASPIDES en el mar Rojo ante los avances hutíes

Pide reforzar el multilateralismo y que el próximo secretario general de la ONU "defienda la Carta, pero también impulse la reforma"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha afirmado que si "Rusia está dispuesta a asumir mayores riesgos", Europa debe "imponerle mayores costes", llamando así a implementar acciones de mayor calado contra la flota fantasma y la industria militar rusas.

"Europa se enfrenta a una rápida proliferación de ataques de sabotaje y violaciones del espacio aéreo", ha afirmado Kallas, enmarcando estas operaciones en un intento de Rusia de "intimidar a Europa para que reduzca su apoyo a Ucrania", según ha declarado ante la prensa al término de la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Nueva York, donde se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas.

En este marco, la jefa de Exteriores comunitaria ha defendido que, "a medida que Rusia está dispuesta a asumir mayores riesgos, nosotros también debemos imponerle mayores costes", planteando como posibles maneras de hacerlo la implementación de "una acción más contundente contra la flota fantasma de Rusia y medidas más estrictas dirigidas contra su complejo industrial militar".

Al hilo, ha argumentado que "la economía rusa es uno de sus puntos más débiles y necesitamos aumentar la presión sobre ella para que ponga fin a esta guerra", defendiendo las sanciones como "uno de los pilares fundamentales" de la respuesta de Bruselas a la campaña militar rusa, apenas unas horas después de que haya descarrilado el acuerdo alcanzado por los Veintisiete para renovar durante tres años las sanciones contra miles de personas y entidades por la invasión rusa de Ucrania, después de que al menos un país haya planteado objeciones durante el procedimiento escrito previsto para formalizar el pacto.

"Este es nuestro mayor régimen de sanciones, con más de 3.000 personas y entidades incluidas en las listas, y las conversaciones continúan. Nuestro objetivo es cerrarlas pronto y esperamos poder aprobar rápidamente la prórroga", ha apuntado a este respecto.

RECLAMA MÁS MEDIOS PARA LA MISIÓN ASPIDES

Kallas se ha referido acto seguido a Oriente Próximo, donde ha advertido un "empeoramiento de la situación en el mar Rojo que ya está afectando a los intereses europeos", tras los avances con los que las milicias rebeldes hutíes de Yemen han tomado la estratégica ciudad de Moca, la más próxima al estrecho de Bab el Mandeb, asumiendo posiciones clave en torno al estratégico paso marítimo.

En este contexto, la Alta Representante ha alertado de que "los ataques de los hutíes han perturbado la economía mundial" y, aunque la misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, ASPIDES, "está realizando una contribución crucial a la seguridad de la región (...) la operación necesita más medios navales y aéreos para hacer frente al aumento del nivel de amenazas".

"El mar Negro, el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el Mandeb son tres puntos críticos de estrangulamiento marítimo cuya interrupción tiene repercusiones mucho más allá de sus respectivas regiones", ha anotado, aludiendo también a los enclaves afectados por la guerra de Ucrania y la de Irán, respectivamente. "La libertad de navegación y la seguridad marítima son esenciales para el comercio, la seguridad alimentaria y nuestras economías", ha remarcado.

PIDE MEJORAR EL SISTEMA MULTILATERAL

La segunda parte de la reunión ministerial de la UE ha contado con la presencia adicional de los jefes de Exteriores de Australia, India, Japón y Corea del Sur. Durante este segmento, los responsables han abordado "cómo hacer que el multilateralismo sea más eficaz", alegando Kallas que, "con demasiada frecuencia, la ONU queda paralizada cuando se trata de prevenir o poner fin a los conflictos".

"La reforma de la ONU es esencial. Necesitamos una ONU más eficaz y capaz de ofrecer resultados", ha reclamado la jefa de Exteriores de la UE, considerando "crucial" la elección del próximo secretario general de Naciones Unidas: "Necesitamos un liderazgo firme que defienda la Carta de Naciones Unidas, pero que también impulse la reforma", ha remarcado.

Además, también ha subrayado la necesidad de dar forma "más allá de las instituciones" a una "cooperación internacional más estrecha allí donde las normas están sometidas a presión, como en el ámbito marítimo, o donde todavía se están configurando, como en el caso de la inteligencia artificial".

Paralelamente, los ministros presentes en la reunión también han debatido "la creciente conexión entre la seguridad en Europa y la seguridad en el Indo-Pacífico", apuntando Kallas a los soldados norcoreanos desplegados en apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania o al apoyo de China al Kremlin "a través del suministro de bienes de doble uso".

"Lo que ocurre en Asia importa para Europa, y lo que ocurre en Europa importa para Asia. Un espacio libre, abierto y seguro en el Pacífico es esencial para la estabilidad y la prosperidad mundiales", ha incidido antes de referirse también al ámbito económico, donde "todos estamos afrontando los mismos problemas".

Por ello, la Alta Representante europea ha considerado "de interés mutuo" el establecimiento de "una cooperación estrecha entre la UE y nuestros socios de Asia-Pacífico para diversificar y reducir nuestras dependencias". "Tenemos muchas áreas en las que podemos cooperar en estos asuntos", ha apostillado.