Kallas aparca su grupo de alto nivel sobre defensa por falta de apoyo de varias capitales europeas

BRUSELAS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha aparcado la creación del grupo de alto nivel con líderes políticos y militares europeos que había anunciado la semana pasada para buscar fórmulas con las que acelerar el cierre de las brechas en las capacidades militares convencionales de Europa, después de que varios Estados miembro hayan considerado que esta iniciativa "no era el camino adecuado" a seguir.

"Algunos Estados miembro consideraron que este no era el camino adecuado a seguir en este momento", ha explicado este lunes en rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la UE, Christian Wigand, al ser preguntado por la cancelación del grupo de alto nivel, cuya reunión inaugural estaba prevista inicialmente para esta mañana.

Según ha explicado, después de mantener conversaciones con los ministros de los países de la UE, Kallas ha decidido "no seguir adelante con la iniciativa" en los términos planteados inicialmente y está buscando ahora "nuevas vías" para abordar la cuestión con los Veintisiete.

Wigand no ha detallado qué países han mostrado sus reticencias a la creación del grupo ni los motivos concretos de su oposición y se ha limitado a señalar que son esos Estados miembro quienes están "mejor posicionados para explicar por qué no la apoyaron". Varios países consultados por esta agencia, en cambio, se han abstenido de ofrecer un comentario al respecto y solo han confirmado la cancelación de la cita.

En todo caso, el portavoz comunitario ha defendido que la cancelación de la iniciativa no altera el análisis de la jefa de la diplomacia europea sobre las carencias militares del continente. "Lo que está claro es que el diagnóstico no ha cambiado y Europa necesita avanzar más rápido en materia de defensa", ha recalcado.

KALLAS BUSCABA CUBRIR LAS BRECHAS DE DEFENSA DE LA UE

Kallas anunció el pasado martes, tras la reunión informal de ministros de Defensa celebrada en Irlanda, la creación de este grupo de alto nivel, que debía reunir a líderes políticos y militares de varios países de la UE, además de Reino Unido y Ucrania, con el objetivo de plantear soluciones para cubrir de manera "más rápida" y "efectiva" las brechas existentes en las capacidades convencionales europeas dentro de la OTAN.

La política estonia defendió entonces que, aunque Europa está invirtiendo en defensa más que nunca, el aumento del gasto no garantiza por sí solo que los aliados europeos puedan cubrir a tiempo sus carencias militares, especialmente ante el reajuste de la presencia de Estados Unidos en el continente y las llamadas de Washington a que Europa asuma una mayor responsabilidad sobre su propia defensa.

"La idea es mirar más allá de las instituciones y reunir a algunas de las mentes más brillantes para que aporten ideas, no sobre dónde están las brechas, sino sobre cómo podemos cubrirlas en el menor plazo posible", explicó Kallas al presentar una iniciativa con la que pretendía explorar fórmulas "fuera de lo convencional" y recabar también propuestas procedentes del sector privado.

La jefa de la diplomacia europea había adelantado además que Ucrania participaría en los trabajos por la experiencia militar adquirida durante la guerra frente a Rusia y que las conclusiones del grupo estarían dirigidas tanto a los Estados miembro como a otras instituciones, incluida la OTAN.