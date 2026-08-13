Kallas celebra que Israel prorrogue hasta 2027 las misiones de la UE en Rafá y Cisjordania

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa desde Bruselas. - FREDERIC SIERAKOWSKI - Archivo

BRUSELAS 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha celebrado este jueves la decisión de las autoridades israelíes de prorrogar hasta finales de junio de 2027 los mandatos de las dos misiones civiles de la UE desplegadas en Rafá y Cisjordania, después de meses de negociaciones diplomáticas.

"La decisión de las autoridades israelíes de extender los mandatos de las dos misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE en Rafá y Cisjordania hasta finales de junio de 2027 es un paso importante tras meses de negociaciones diplomáticas", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.

En el caso de EUBAM Rafá, la UE reactivó la misión a principios de este año para apoyar la gestión del paso fronterizo, donde presta asistencia, supervisión y asesoramiento al personal palestino encargado del cruce, que conecta la Franja de Gaza con Egipto.

Por su parte, EUPOL COPPS desarrolla labores de asesoramiento a la policía palestina y a la cadena de justicia penal en Cisjordania, con el objetivo de reforzar las capacidades de las instituciones palestinas en estos ámbitos.

En este sentido, la jefa de la diplomacia europea ha agradecido el trabajo del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y de los Estados miembro implicados para lograr las prórrogas de ambas operaciones, que actualmente tienen mandato hasta el 30 de septiembre, y ha defendido que ambas operaciones mantienen un propósito "claro" sobre el terreno.

En concreto, Kallas ha explicado que las misiones buscan contribuir a que los pasos fronterizos sean "más seguros y eficaces", apoyar a las fuerzas de seguridad palestinas y favorecer la estabilidad en la región.

"Responden a necesidades concretas del lado palestino y siguen siendo una parte importante del compromiso de la UE sobre el terreno", ha defendido la jefa de la diplomacia europea, que también ha reiterado que la UE continuará respaldando el Plan de Paz para Gaza, avalado por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Israel comunicó el pasado martes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, su disposición a prolongar durante nueve meses las dos misiones, después de que los Veintisiete acordaran a finales de junio extender inicialmente su mandato hasta septiembre tras recibir sendas peticiones de las autoridades israelíes y palestinas.