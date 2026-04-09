Kallas critica la "destrucción masiva" causada por Israel y pide extender el alto el fuego a Líbano

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en Riad (Arabia Saudí) - YAZEED AL-DHUWAIHI

BRUSELAS 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha cargado este jueves contra la "destrucción tan masiva" de Israel en Líbano, y ha pedido extender el alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán, al considerar que los ataques israelíes contra ese país están "sometiendo a una fuerte presión" a la tregua apenas acordada.

Tras la oleada de bombardeos ejecutados por Israel este miércoles en Líbano, que dejaron más de 250 muertos y un millar de heridos, Kallas ha sostenido que aunque el partido-milicia chií libanés Hezbolá arrastró a su país a la guerra en Oriente Próximo atacando territorio israelí, esto no da el derecho al país dirigido por Benjamin Netanyahu a "infligir una destrucción tan masiva".

"Los ataques israelíes mataron a cientos de personas anoche, lo que dificulta sostener que unas acciones tan contundentes entren dentro de la legítima defensa. Las acciones de Israel están sometiendo a una fuerte presión el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La tregua con Irán debería extenderse a Líbano", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

Kallas, que se encuentra de visita en los países del Golfo pérsico, con parada este jueves en Emiratos Árabes Unidos y ayer miércoles en Arabia Saudí, ha añadido que "Hezbolá debe desarmarse, tal y como acordó", y que la Unión Europea apoyará "los esfuerzos de Líbano para desarmar" al partido-milicia chií.

Este miércoles Israel lanzó una oleada de ataques contra Líbano, donde el balance de víctimas supera los 250 muertos y los 1.100 heridos, en el marco de la decisión de Netanyahu de invadir el sur de Líbano en su campaña militar oficialmente dirigida contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Pocas horas después de cerrar un acuerdo para un alto el fuego con Estados Unidos, Irán advirtió a la Administración Trump que tiene que "elegir" entre respetar el alto el fuego o continuar con la guerra "a través de Israel", al calor de esta oleada de ataques. Una advertencia a la que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha rebajado a "una tontería", recordando que la Casa Blanca "nunca hizo la promesa" de que ese país estuviera dentro del alto el fuego anunciado por Washington y Teherán.