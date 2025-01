Kallas defiende hablar el lenguaje transaccional de Trump y no subestimar el poder de Europa

BRUSELAS 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha defendido este lunes que la Unión Europea hable el "lenguaje transaccional" del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, y sea consciente de su influencia económica y comercial para "no subestimar su poder".

"Está claro que la nueva administración habla el lenguaje de la transacción y esto supone negociar sobre distintos temas. Tenemos que hablar ese lenguaje también", ha afirmado Kallas en rueda de prensa desde la capital comunitaria, insistiendo en que la UE debe escuchar a la administración norteamericana, pero no debe "subestimar su poder".

La ex primera ministra estonia ha reivindicado a Europa como "poder económico" que tiene "vínculos cruzados" con Estados Unidos en aspectos de seguridad o comercio. "No es que Estados Unidos no tenga intereses en Europa. Esto significa que también tenemos poder en la mano, no es que alguien nos de órdenes y lo hagamos. Somos fuertes y no tenemos que subestimar nuestro poder", ha indicado.

Kallas ha defendido que la fortaleza de la UE es permanecer "unidos" y "apoyarse ante adversidades que sufran los Estados miembros", rechazando así cualquier negociación respecto a Groenlandia, el territorio autónomo danés que Trump ha puesto en el foco. Por contra, ha instando a mantener un enfoque constructivo con Washington y cooperar en distintos asuntos de interés mutuo.

La reunión de este lunes ha sido la primera de los ministros de Exteriores desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. Por el momento la UE espera los primeros pasos de la nueva administración respecto a Ucrania y otros temas del escenario internacional.

En la capital europea se celebra que, por el momento, Washington no haya anunciado aranceles a productos europeos, pero pasados unos días desde su llegada a la presidencia, los contactos son inexistentes entre Trump y los dirigentes de las instituciones comunitarias pese a que Kallas ha invitado al secretario de Estado, Marco Rubio, a una futura reunión de Exteriores y expresado su intención de viajar a Estados Unidos "lo antes posible".