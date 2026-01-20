Kallas dice que "ninguna amenaza ni arancel" cambiará que "Groenlandia pertenece a su gente"

Archivo - La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, durante un debate en el Parlamento Europeo - CHRISTIAN CREUTZ / EUROPEAN PARLIAMENT - Archivo

BRUSELAS, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reivindicado este martes que "ninguna amenaza ni arancel" cambiará que "Groenlandia pertenece a su gente" y ha avisado a Estados Unidos de que "ningún país tiene derecho a apoderarse del territorio de otro" y que "la soberanía no está en venta".

"Groenlandia pertenece a su gente. Ninguna amenaza ni arancel cambiará eso. La soberanía no está en venta", ha manifestado la jefa de la diplomacia europea durante su intervención en un debate en el Parlamento Europeo sobre la integridad territorial y soberanía de la isla del Ártico tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con ella.

Kallas ha afirmado que "Groenlandia es estratégicamente importante", y que "no es ningún secreto" que cerca hay rutas submarinas clave o que bajo su suelo hay "materias primas críticas que importan para la economía global", pero que no obstante su futuro depende de lo que decidan los groenlandeses.

La Unión Europea, según la política estonia, "se sitúa sin ninguna duda junto a Groenlandia y Dinamarca" en la defensa de su integridad territorial y su soberanía, y debe ahora "mantener la calma, mantenerse firme y actuar con unidad".

"Permítanme ser absolutamente clara. Las amenazas arancelarias no presionarán a Dinamarca para entregar Groenlandia. Solo corren el riesgo de empobrecer tanto a Europa como a Estados Unidos, y de socavar nuestra prosperidad compartida", ha proseguido Kallas, confesando que la UE no tiene "ningún interés en buscar pelea", pero que sí se mantendrá firme para proteger sus intereses.

DEFIENDE LA 'OPERACIÓN RESISTENCIA ÁRTICA'

Tras recordar que "Europa tiene un abanico de herramientas" para responder a las amenazas arancelarias de Estados Unidos, Kallas ha defendido la 'Operación Resistencia Ártica' desplegada en Groenlandia por ocho países europeos, asegurando que "no supone una amenaza para nadie".

"Varios países europeos han enviado personal militar a Groenlandia para llevar a cabo una misión de evaluación. Esta presencia tiene como objetivo mantener la seguridad, la previsibilidad y la estabilidad de la región. No supone una amenaza para nadie", ha indicado.

En este sentido, ha añadido que si hay países que tienen "preocupaciones sobre la seguridad" de la isla del Ártico, "la OTAN está bien preparada para abordarlas", y que la UE, junto a sus socios, deben responder juntos a la "tensión geopolítica y la competencia geoeconómica" en el Ártico.

Kallas ha detallado que a medida que el hielo del Ártico se derrite, "existe un riesgo creciente de que Rusia y China sigan aumentando su presencia en toda la región, después de que durante Moscú haya estado invirtiendo en instalaciones militares en el Alto Norte, mientras Pekín ha ampliado su flota de buques rompehielos.

Ante esta amenaza, ha defendido que la respuesta debe ser "realista y basada en principios", además de estar basada por el Derecho Internacional. "Ningún país tiene derecho a apoderarse del territorio de otro, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún lugar del mundo", ha zanjado.