Kallas espera que los Veintisiete decidan si quieren limitar el comercio con los asentamientos en Cisjordania

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de este lunes, 13 de julio, en Bruselas.- FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha confiado este lunes en que los Veintisiete decidan si quieren avanzar hacia una limitación del comercio con los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, en el marco del debate que los ministros de Exteriores mantienen este lunes sobre Oriente Próximo a partir del documento de opciones presentado por la Comisión Europea.

"Vamos a ver cómo se desarrolla este debate y si los Estados miembro tienen realmente apetito por que una de esas medidas sea más concreta por parte de la Comisión", ha explicado Kallas en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que tiene lugar este lunes en Bruselas.

La jefa de la diplomacia europea ha subrayado que son varios los Estados miembro los que han pedido avanzar en la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales, y que ahora está en sus manos ver "si estas opciones" presentadas por el Ejecutivo comunitario "reciben un impulso más fuerte por parte".

Kallas ha proseguido explicando que todos los socios europeos ven "insostenible" la situación en Cisjordania y respaldan la solución de dos Estados, aunque ha advertido de que la situación sobre el terreno "amenaza con hacerla inviable".

Entre las tres opciones presentadas por la Comisión destacan la creación de un sistema de licencias de exportación para estos bienes, la imposición de aranceles punitivos o prohibitivos y, como opción más drástica, una prohibición parcial o total de las importaciones de productos procedentes de los asentamientos en Cisjordania, según ha podido saber Europa Press.

Esta última medida cuenta con el impulso decidido de países como España, Irlanda, Francia y Suecia, mientras que Alemania y República Checa encabezan el bloque del rechazo, con otros países como Italia manteniéndose en una posición neutral, si bien se ha expresado recientemente a favor de sancionar al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, por el "secuestro" y las "vejaciones" a los activistas de la última flotilla humanitaria a Gaza.

Las sanciones comerciales contra Israel son un asunto que se arrastra desde el año pasado, cuando en el mes de septiembre la Comisión propuso la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación, pero hasta el momento no ha tenido el apoyo necesario --mayoría cualificada-- como para que salga adelante.

NUEVAS SANCIONES CONTRA RUSIA

En otro orden de cosas, la jefa de la diplomacia europea ha avanzado que la reunión también abordará la situación en Ucrania, con la expectativa de incluir a unas 250 nuevas personas en las sanciones de la Unión, si bien está en el aire el 21 paquete de medidas restrictivas contra Rusia.

La alta representante ha reconocido que los Veintisiete siguen sin alcanzar un acuerdo sobre este último paquete, que ha definido como "una reacción" a los ataques que Rusia ha llevado a cabo recientemente contra civiles".

Preguntada por la sustitución de la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, Kallas ha evitado entrar a valorar la crisis de gobierno en Kiev y ha remitido esa decisión a la política interna ucraniana, subrayando que lo importante para la UE es contar con interlocutores con los que poder seguir trabajando.

"Para nosotros también es importante que continúe el trabajo con las reformas porque también queremos impulsar la agenda de ampliación y, por lo tanto, también necesitamos ver que Ucrania está haciendo las reformas por su parte. Pero tenemos que trabajar con quienquiera que sean las personas o el Gobierno que se forme", ha zanjado.