Kallas rechaza que Ucrania deba celebrar elecciones en plena guerra: "No es buena solución"

BRUSELAS 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha sostenido este miércoles que no es "una buena solución" que Ucrania celebre elecciones presidenciales mientras sigue en curso la invasión de Rusia, señalando que además Moscú no está haciendo "ningún esfuerzo" para alcanzar la paz "en este momento".

Así ha respondido en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de Defensa, que se celebra este miércoles en Bruselas, al ser preguntada sobre si ve posible que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pueda organizar en primavera unos comicios y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia.

"La mayoría de los países europeos tienen en su Constitución una disposición que establece que no se celebran elecciones durante una guerra. ¿Y por qué? Porque, cuando hay elecciones, siempre hay confrontación interna entre distintas facciones", ha explicado su posición la jefa de la diplomacia europea.

Kallas ha defendido que cuando un país recibe ataques desde el exterior, como en el caso de Ucrania con Rusia, "no puede celebrar elecciones porque su adversario está fuera y necesita concentrar todos los esfuerzos en contrarrestarlo".

"Por eso creo que celebrar elecciones mientras la guerra sigue en curso definitivamente no es una buena solución", ha añadido, señalando que aunque con las conversaciones para el fin de la guerra en Ucrania despierten "la esperanza de que haya paz", no ve a Moscú haciendo "realmente ningún esfuerzo por alcanzarla en este momento".

UCRANIA DEFIENDE QUE DEBE HABER SEGURIDAD

Las declaraciones de Kallas tienen lugar después de que unas eventuales elecciones los próximos meses haya saltado a la palestra ante la urgencia de Washington por cerrar un acuerdo de paz en Ucrania antes de las elecciones de mitad de mandato y, en esta línea, el diario británico 'Financial Times' informara de los planes de Zelenski para organizar elecciones presidenciales antes del 15 de mayo.

La oficina de Zelenski en declaraciones a la agencia Ukrinform se han mostrado escéptica con esta información indicando que "nadie se opone a las elecciones, pero debe haber seguridad". "Si los rusos matan cada día, ¿cómo se pueden anunciar o considerar seriamente las elecciones en las próximas semanas?, han subrayado desde la oficina presidencial.

En todo caso, Kiev ha señalado en repetidas ocasiones que un acuerdo de paz con Rusia tendrá que pasar por su Parlamento o por un referéndum, una eventual votación que las autoridades ucranianas podría hacer coincidir con elecciones presidenciales, según ha indicado en anteriores ocasiones figuras políticas afines a Zelenski.